Giriş Tarihi: 12.1.2022

Kadınların yüzde 40’ı cinsellikte sorun yaşıyor

Kadınların neredeyse yarısına yakın bir kısmı cinsel işlev bozukluğu yaşıyor! Psikolojik veya fizyolojik sebeplerle yaşanan bu sorunlar, yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiliyor...