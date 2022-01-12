Kaktüsün Faydaları Nelerdir? Kaktüs Ne İşe Yarar, Nelere İyi Gelir?

Kaktüs bitkisi çöl bitkisi olarak bilinmektedir. Evlerde kullanılması önerilen bu bitkinin hava kalitesini yükselttiği, radyasyonu azalttığı ve stresi düşürdüğüne yönelik açıklamalar da yapılmaktadır. Bunun yanı sıra evde çiçek ya da farklı türdeki bitkileri beslemek zaman harcanması gereken bir süreçtir. Kaktüs bitkisinin ise bakımı oldukça basittir ve her gün su verilmesi gerekmediği için zaman harcanması gerekmez. Bunun yanı sıra kaktüs bitkisi yenilebilen bir bitkidir. Kaktüsün yenilen bir bitki olması ise çoğu kişi tarafından bilinmez. İşte kaktüs bitkisi hakkında bilinmesi gereken her şey.

Odada Kaktüs Bulundurmanın Faydaları Nelerdir?

Bakımı diğer bitkilere göre daha kolay olan ve farklı çeşitleri ile görüntü olarak da dikkat çeken kaktüs hakkında pek çok araştırma yapılmaktadır. Kaktüs nelere iyi gelir? sorusu da en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Kaktüs bitkisinin kişilerin odalarında bulundurması gereken bir bitki olması son dönemlerde de popülerleşmiştir. Odada kaktüs bulundurmanın sayısız faydası var. İşte odada kaktüs bulundurmanın faydaları:

Odada bulunan kaktüs stresi azaltır. Huzur verir.

Daha mutlu olmanıza yardımcı olur.

Odanın hava kalitesini arttırır.

Sürekli bilgisayar ya da telefonla aynı odada bulunuyorsanız bu cihazların yaydığı radyasyonun etkisini azaltır.

Terapötik özellikleri bulunmaktadır. Kaktüs bitkisi ile konuşulduğunda daha hızlı fotosentez yaptığına dair araştırmalar vardır.

Odada bulunan kişinin verimliliğini ve dikkatini arttırır.

Hafızayı güçlendirdiğine dair Marc G Berman tarafından Chicago Üniversitesinde yapılan araştırma doğrultusunda odada kaktüs bulunduran kişilerin doğa içerisinde temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparken ulaştıkları faydaya yaklaştıkları ifade edilmiştir.

Kaktüsün Faydaları Nelerdir?

Kaktüs bitkisi evde beslenen bir süs bitkisi olarak bilinir. Ancak kaktüsün bilinmeyen özellikleri de bulunur. Kaktüs bir süs bitkisi olmasının yanı sıra özellikle Amerika'da yenilebilen de bir besin maddesi olarak kullanılır. Dikenli besinlerden olan dikenli incir ve dikenli armut ile eş tutularak dikenleri temizlendikten sonra farklı teknikler ile pişirilir ve tüketilir. Besin olarak da tüketilen kaktüsün faydaları şunlardır: