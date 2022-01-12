Karadut Suyunun Faydaları Nelerdir? Karadut Suyu Nasıl Tüketilir?

Karadut suyu kolajen üretimine yardımcı olur. Bundan dolayı cildiniz ve saçlarınız için yararlıdır. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Lif bakımından zengin olan karadut suyunda, yüzde 14 RDA lifi bulunur. Şeker molekülleri gibi ufak parçalara ayrılmayan karbonhidratlara lif denir. Karadut suyu aynı zamanda, kolesterol seviyesinin dengede kalmasını sağlar. Detaylar yazımızda.
Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinen Karadut suyu, bu hastalıktan şikayet edenlerin kesinlikle tüketmesi gereken bir içecektir. C vitamini, demir emilimine yardımcı olduğu için, demir eksikliğinden kaynaklı anemiye iyi gelir.
Aynı zamanda karaduttaki K vitamini, kanama bozukluklarını önler. Özellikle kadınların regl dönemindeki yoğun kanamayı dengelemeye yardımcıdır. Bundan kaynaklı kansızlığı da önler. Pıhtılaşma bozukluğundan dolayı aşırı kanaması olanların, düzenli bir şekilde Karadut suyu tüketmeleri tavsiye edilir.
Özellikle sabahları aç karnına 1 bardak tüketmek, faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Her şeyde olduğu gibi ölçüyü kaçırmamaya dikkat edilmesi gerekir. Erken saatlerde içilmesi bağırsak problemlerinden şikayetçi olanlar için yararlıdır. Karadut suyu kabızlığa iyi gelir, bağırsakta tıkanmaya ve çocuklarda gelişimi engellemeye neden olan parazitleri döker.
Hayır aldırmaz, aksine kilo vermenize yardımcı olur. Özellikle şekersiz hazırlanan Karadut suyu, diyet menüsüne mutlaka eklenmelidir. Çünkü sindirim sistemini çalıştırdığı için kilo vermeyi de hızlandırır. Tatlı yeme isteğini bastırır. Yağ, kalori ve karbonhidrat oranı düşüktür ve rahatlıkla tüketilebilir.
Şeker hastaları tarafından karadut suyu mutlaka kullanılmalıdır. Çünkü kan şekeri seviyelerini içindeki lifler sayesinde dengeler. Özellikle bol miktarda nişasta içeren yemeklerden sonra tüketilmesi yararlıdır. Bu şekilde şeker seviyesinin yükselmesi engellenmiş olunur.
Sindirim sistemini dengeleyen ve düzenli çalışmasını sağlayan Karadut suyunun fazla tüketilmemesi gerekir. Çünkü içerisinde bulunan sorbitol, şeker hastaları için ideal bir tatlandırıcı olsa bile bağırsaklarda gaz, sancı, ishal ve şişkinlik oluşumuna neden olabilir. Hatta bazı durumlarda mide bulantısı da yapabilir. Bu yüzden tüketirken ihtiyatlı davranmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir.