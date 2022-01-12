Kırmızı Akik Taşı Faydaları: Kırmızı Akik Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Kuvars taşından türeyen Kalsedon'un bir çeşididir. Doğada opak veya yarı saydam olarak bulunur. Kırmızı Akik dünyada en çok Yemen'de ortaya çıkar. Carnelian ve Onyx taşı da bir Akik varyasyonudur. Dünyanın en çok Kırmızı Akik rezervine sahip ülkeleri arasında; Brezilya, Uruguay, Arjantin, Hindistan, Yemen, Meksika, Botsvana ve ABD yer alır. Ancak en yüksek kalitede olanları Brezilya ve Yemen'de bulunur.

Kırmızı Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Bu taş mikrokristal yapıda ortaya çıkan bir Kuvars'tır. Çoğunlukla magmatik kayaçlarda, yeraltı su kaynaklarındaki silis birikintilerinde oluşur.

Sadece kırmızı değil, birçok farklı rengi vardır. Yeşil, mavi, beyaz, kahverengi ve pembe bunlardan bazılarıdır.

Sertlik derecesi yüksektir, bu yüzden kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklıdır. Mohs ölçeğinde 6.3 ile 7 arasındadır.

Diğer doğal taşların meydana gelmesini de sağlayan bir silikat mineralidir.

İlk çıkarıldığında donuk bir yapıya sahiptir. Ancak belirli işlemlerden sonra parlaklık kazanır.

Kırmızı Akik taşının kimyasal formülü SiO2 (Silisyum dioksit)'dir. Kırmızı rengi veren kimyasal madde ise demirdir. (Fe)

Kırmızı Akik Taşı Ne İşe Yarar?

İç motivasyonu ve neşeyi artıran Kırmızı Akik, aynı zamanda güç ve cesaret kaynağıdır. İslami anlamda bu taşı üzerinde bulunduranların yoksulluktan kurtulacağı söylenir. Görme kabiliyetini geliştirir, üzüntü ve depresyondan kurtarmaya yardımcıdır. Dini açıdan varlığı kabul edilen kara büyüye karşı korur. Yalnız yaşayanların kullanması faydalıdır, çünkü güven hissi verir.

İslama göre cennette Akik dağları vardır. Hz.Ali ve Hz.Fatıma'nın saraylarını koruduğuna inanılır. Ayrıca Hz. Muhammed'in (s.a.v) mühründe Kırmızı Akik taşı olduğu bilinir. Bu anlamda mübarek bir taş olduğu da söylenir. Öyle ki Kırmızı Akik ile namaz kılmanın, diğerlerine göre çok daha hayırlı olduğu düşünülür.

Kırmızı Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

İslam dininde kutsal kabul edilen bu taşın birbirinden ilginç faydaları vardır.

Saf ve temiz bir ruha sahip olmayı ve günahlardan kurtularak tövbe etmeyi sağlar.

Zeka kapasitesini geliştirir. Derin düşünmeye ve olgunlaşmaya teşvik eder.

Afetlerden, kazalardan ve belalardan korur.

Uyku problemlerini düzene sokmaya yardımcıdır.

Kederi hafifletir, depresyondan çıkmayı kolaylaştırır.

Dileklerin kabul olmasını, başarı ve mertebe kazanmayı sağlar. Bolluk ve bereket getirir, yoksulluğa düşmeyi engeller.

Çalışma hayatında istediğini elde edemeyenlerin, Kırmızı Akik taşlı gümüş bir yüzük takmaları önerilir.

İnsan ilişkilerinde sorun yaşayanların, evliliğinde ve ailesinde problemleri olanların Kırmızı Akik taşı kullanması faydalıdır.

Kırmızı Akik Taşı Anlamı Nedir?

Kırmızı Akik, İslam dininde 'kutsal' kabul edilir ve kullanılması bir bakıma sünnettir. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun ehl-i sünneti bu taşın şifalı enerjisinden yararlanmışlardır. Kırmızı Akik, kullanana iyi şans ve bereket getirir ve bu kavramlar ile özdeşleştirilir. Ayrıca düşmanların yüreklerine korku vermeyi sağlar. Rekabet ortamındaki kişiler için yararlıdır.

Gerçek Kırmızı Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Farklı şifalı taşlarda olduğu gibi, Kırmızı Akik taşının da sahtesi vardır. Bu anlamda kandırılmamak için dikkatli olunmalıdır. Güvenilir ve işinin ehli bir yerden satın almak, alınabilecek en iyi önlemdir.

Yarı değerli bir taş olduğu için fiyatı biraz pahalıdır. Eğer çok ucuz bir Kırmızı Akik'e denk geldiyseniz, sahte olmasından şüphe duymanız gerekir. Kendi kendinize test etmek istiyorsanız, ısı testi ile kolayca anlayabilirsiniz. Bir kibriti veya çakmağı yakın, ardından taşı ısıtmaya başlayın. Eriyorsa reçineden ya da plastikten üretilmiş sahte bir Kırmızı Akik demektir.

Kırmızı Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

En doğal ve etkili yöntem, akan su ile temizlemektir. Kırmızı Akik'i bir müddet akan suyun altında sabun yardımıyla yıkayın. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey kurutmaktır. Yaklaşık 1 saat boyunca kurumasını beklemeniz gerekir. Ondan sonra dilediğiniz gibi tekrar kullanabilirsiniz. Taşın ara sıra deşarj olması, şifalı etkilerine devam edebilmesi için önemlidir. Bu yüzden toprağın altında 1-2 saat kalmalıdır. Topraklama işlemini her yıkamadan önce yapmanız iyi sonuç verir.