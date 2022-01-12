YDÜ Diş Hastanesi’nde ilk muayene ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi klinikleri dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan teknolojik donanım, yöntem ve malzemelerle ağız, diş ve çene sağlığı ile hastalıklarına yönelik hizmet sunuyor. İmplant tedavileri, estetik diş hekimliği, koruyucu diş hekimliği, özellikle engelli bireyler başta olmak üzere sedasyon gerektiren hastaların tedavisine yönelik bilinçli sedasyon kullanımı gibi modern diş hekimliğinin güncel uygulamaları, klinik programlar içerisinde yer alıyor. Birçok hastane, ve klinikte eksikliği bilinen, engelli hastaların tedavisi için özel olarak oluşturulmuş 'engelli ünitesi' de Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi'nde hazır bulunuyor.

YDÜ Diş Hastanesi, başlattığı "ilk muayene ücretsiz ve randevusuz" uygulaması ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerini toplum geneline yayarak, bir üniversite hastanesi olarak topluma karşı olan sorumluluğunu yerine getirmeyi hedefliyor.

Ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili sağlık hizmetlerini dünyada kullanılan son teknoloji ile donatılmış hastanelerinde KKTC'ye taşıdıklarını söyleyen YDÜ Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Güney Yılmaz, "Hastanemizde, ilk muayeneleri ücretsiz ve randevusuz hale getirerek, bir üniversite hastanesi olarak topluma karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.