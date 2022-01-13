Aynısefa Kremi Faydaları: Aynısefa Kremi Ne İşe Yarar?

Aynısefa kremi birçok sağlık problemine iyi gelen bir krem türüdür. Doğal içeriği sayesinde cilt üzerinde son derece etkilidir. Aynısefa kremi, bitkinin özleri ile lokal uygulamalar kullanılarak yapılan bir kremdir. Bu krem türünün cilde faydaları da son derece fazladır. Aynısefa kremi faydaları konusunda merak ettiğiniz tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Aynısefa Kremi Ne İşe Yarar?

Cildinin güzelliğine ve sağlığına önem veren kişilerin ilgisini çeken Aynısefa kremi birçok alanda kullanılabilir. Bu kremin en çok kullanıldığı alanlar arasında şunları saymak mümkündür:

Sulu sedef hastalığı, egzama gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici bir kremdir.

Ayak mantarının neden olduğu kaşıntılar için kullanılabilir.

Kan çıbanının geçirilmesinde etkilidir.

Ciltte meydana gelen alerjik birçok hastalık türünde içerisinde kullanılabilir

Yara ve enfeksiyon kaynaklı olarak meydana gelen iltihaplarda kullanılabilir.

Siyah nokta, akne ve sivilcelerin tedavi edilmesinde kullanılabilir.

Güneş yanıklarının giderilmesinde yanık yüzeylere sürebilirsiniz.

Cildin sıkılaşması için de rahatlıkla kullanılabilir.

Romatizmal ağrılar üzerinde olumlu etkileri vardır.

Makyaj temizleme sırasında kullanabilirsiniz.

Tahriş olan cildin iyileşmesinde destekleyici bir krem türüdür.

Bu faydaları sayesinde Aynısefa kremi son derece önemli etkileri ile öne çıkar.

Aynısefa Kremi Yüze Sürülür mü?

Aynısefa yüz kremi cildinizde meydana gelen sivilce ve akneler üzerinde kullanılabilen bir kremdir. Bu bitkiden üretilen krem türleri vücudun hemen her bölgesinde kullanılabilir. Cilt üzerindeki leke ve problemleri geçirmek için ise günde 2 ya da 3 defa kullanmak yeterli oluyor. Bu krem türü düzenli bir şekilde kullanıldığında etkilerini daha fazla görebilme imkanı elde edebilirsiniz.

Aynısefa Kremi Nasıl Kullanılır?

Cildinizde bulunan sorunun durumuna göre periyodik olarak kullanılması gereken bir kremdir. Aynısefa kremini kullanma konusunda bir sınırlama bulunmaz. Doğal bir içeriği olduğundan emin olunduğunda sabahları ve akşamları düzenli olarak kullanırsanız kısa süre içerisinde etkilerini görebilirsiniz. Kremi mutlaka temiz ve kuru cilt üzerine uygulamanız gerekiyor. Nohut büyüklüğünde alarak problemin olduğu bölgeye sürün ve hafifçe masaj yapın. Kremi sürdükten sonra bölgeyi kapatmamalısınız.

Aynısefa Kremi Nasıl Yapılır?

Aynısefa kremi yapımı oldukça basittir. Bu kremin yapımında ilk olarak malzemeleri temin etmeniz gerekiyor. Krem için gerekli malzemeler şunlardır:

5 damla kekik yağı

5 damla lavanta yağı

250 gram vazelin ya da tereyağı

20 gram kadar Aynısefa çiçeği

100 gram lanolin

Bu malzemeleri temin ettikten sonra kremin yapımına başlayabilirsiniz. 250 gram tereyağını düşük ısıda eritin. İçerisine 20 gram kadar Aynısefa bitkisini atın ve 4 ya da 5 dakika kadar pişirmeye devam edin. Bu karışımı cam bir kase içerisine koyun ve 1 gün ağzı kapalı bir şekilde bekletin.

Bir gün boyunca dinlendikten sonra karşımı çok hafif bir şekilde ısıtın ve tülbentten geçirin. Bu karışıma da 100 gram lanolini eklemeniz gerekiyor. Karıştırdıktan sonra ise 5 damla lavanta ekleyerek 5 damla kekik yağını karıştırın. Son halini buzdolabında bekletin. Kremi 6 ay içerisinde tüketmiş olmanız gerekiyor.

Aynısefa Kremi Çatlaklara İyi Gelir mi?

Karın ve bacak bölgesinde meydana gelen çatlakların giderilmesinde Aynısefa kremi kullanabilirsiniz. Bu kremden fayda görebilmek için mutlaka düzenli bir şekilde kullanmalısınız. Temiz bir cilt üzerinde kullanmalısınız.