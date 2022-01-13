Beyaz Sirke Faydaları: Beyaz Sirke Uyuza İyi Gelir Mi?

Beyaz sirke nasıl yapılır? Beyaz sirke mısır, şeker pancarı ya da şeker kamışı gibi şeker içeren ürünlerden doğal fermantasyon yöntemi ile elde edilir. Beyaz sirkenin en popüler kullanım alanlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Beyaz Sirkenin Faydaları Nelerdir?

Mucizevi özellikleri olan beyaz sirkenin faydalarını sizin için sıraladık. Beyaz sirke kan şekeri seviyesini korur. Ayrıca sirkenin içerisinde bulunan asetik asit kan şekerini düşürür ve antidiyabetik etki gösterir. Kolesterol seviyesini düşürür. Beyaz sirke vücudunuzda trigliserit değerlerini düşürmeye yardımcı olur. Dolayısı ile beyaz sirke tüketerek kalp krizi ve inme gibi yüksek kolesterolün sebep olduğu bazı sağlık sorunlarını önleyebilirsiniz.

Beyaz sirke kalsiyum emilimini arttırır. Kalsiyum ihtiyacını karşılamak için günlük süt tüketimi önemlidir. Bu nedenle beyaz sirkeye ihtiyaç duyarız. Sirkenin içerisindeki asetik asit kalsiyum emilimini arttırarak vücuda yarar sağlar. Beyin sağlığımızı ve bilişsel yeteneği geliştirdiği gözlemlenmiştir.

Beyaz Sirke Nasıl Kullanılır?

Beyaz sirke oldukça yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Beyaz sirkenin diğer sirkelere kokusu daha güçlüdür ve tadı daha keskindir. Bu sebeple yemeklere direk kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Beyaz sirke turşuda kullanılır mı? Beyaz sirkenin mutfaktaki kullanım alanlarına baktığımıza ilk dikkat çeken turşu yapımıdır. Beyaz sirke turşu baharatları ve su ile birleştirildiğinde her tür sebze ve meyveyi turşu olarak hazırlamak için mükemmel bir malzemedir.

Beyaz sirke ile salata sosları da hazırlayabilirsiniz. Beyaz sirke ile marineler ve soslarda hazırlanabilir. Ayrıca sirkede bulunan asit marinasyon soslarında kullanıldığında etler, deniz ürünleri ve sebzeler için yumuşatıcı bir madde olarak işlev görür. Beyaz sirke unlu mamüller için bir mayalayıcı olarak kabartma tozu ile birlikte kullanılabilir. Asidik sirke alkali kabartma tozu ile reaksiyona girer ve unlu mamüllerin kabarmasına yardımcı olan karbondioksit gazı açığa çıkarır.

Ayrıca beyaz sirke ile evde peynir yapabilirsiniz. Kaynayan süte beyaz sirke eklediğinizde asitli sirke süt proteinlerini değiştirir ve süt kesilir. Böylece birbirinden ayrılan lor ve peynir altı suyunu süzerek lezzetli bir peynir elde edebilirsiniz.

Beyaz sirke içilir mi? Beyaz sirkenin direk içilmesinden ziyade su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir. Bir bardak suya bir çay kaşığı sirke ekleyerek yemeklerden önce veya sabahları aç karnına tüketebilirsiniz. Kan şekeri düzenleyici özelliğinde dolayı tokluk hissi verir ve kilo kaybetmenize yardımcı olur.

Beyaz sirkeyi temizlik amaçlı da kullanabilirsiniz. Beyaz sirke mutfağın dışında evin her yerinde temizlik ve hijyen sağlama amacıyla da kullanılabilir. Antimikrobiyal özelliklere sahip beyaz sirke, sayısız yüzey için dezenfektan ve temizleyicidir. Beyaz sirke temizlik için kullanıldığında diğer çözümlere oranla daha sağlıklı ve daha ucuz bir çözümdür. Buna ek olarak beyaz sirke ile çamaşır makinesini de temizleyebilirsiniz.

Yüksek sıcaklıklı bir program ayarını seçtikten deterjan gözüne beyaz sirke ekleyerek makinenizi çalıştırın. Daha sonra makinenizde sirke kalmadığından emin olmak için durulama programını tekrar çalıştırın. Makinenizin doğal bir yöntemle nasıl temizlendiğini gözlemleyebilirsiniz.

Beyaz sirke cilt temizliği için de kullanılır. Kiri, ölü hücreleri ve cilt üstünde biriken yağı alır ve gözenekleri derinlemesine temizler. Yarım fincan içme suyu ve bir çay kaşığı beyaz sirkeyi karıştırın. Bir parça pamuk yardımıyla bu karışımı yüzünüze uygulayın ve soğuk suyla durulayın. Daha sonra cildinizi her zamanki gibi nemlendirin. Temizleyici etkisini fark edeceksiniz.

Beyaz Sirke Saça Nasıl Uygulanır?

Beyaz sirke saç bakımı konusunda da şaşırtıcı derecede etkilidir. Beyaz sirke saça zarar verir mi? Zararından ziyade saça fazlasıyla yararı dokunabilen beyaz sirkeyi, doğal saç kremi olarak kullanabilirsiniz. Beyaz sirke, saçların kolayca açılmasına ve taranmasına yardımcı olarak saçların parlamasını sağlar. Beyaz sirkeyi saç kremi olarak kullanmak isterseniz, bir kaba 2 bardak ve iki yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. İyice karıştırın ve son saç durulama işlemi sırasında başınızdan aşağı dökün.