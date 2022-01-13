Brokoli Suyu Faydaları: Brokoli Suyu Neye İyi Gelir?

Brokolinin olağanüstü faydalarına sebep olan iki madde vardır. Bu maddelerin ortak özelliği ise çok güçlü anti kanserojen madde olmalarıdır. A,B,C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin olan brokoliyi ve brokoli suyunu birlikte yazımızda inceleyelim.

Brokoli Suyu Ne İşe Yarar?

Özellikle mevsiminde satın alınmış brokoli tüketmek oldukça faydalıdır. Derin dondurucuda muhafaza edebileceğiniz brokolinin 6 ay sonunda C vitaminini yüzde elli oranında kaybedebilir. Ancak yapısındaki izotiyosiyanat gruplarından kaynaklı 1 yıl boyunca rahatlıkla saklanabilir. Tedavi edici sebonder metabolitler sayesinde vücudunuza oldukça yarar sağlayacaklardır.

Brokoli suyu elde etmek için brokoliyi katı meyve sıkacağında sıkabilir veya brokoliyi bir tencerede kaynatıp suyunu soğumaya bırakıp, soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Potasyum bakımından oldukça zengin olan brokoli bunun yanı sıra, kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor açısından da oldukça zengin bir sebzedir. Lifler açısından da zengin olan brokolinin kalorisi de çok düşüktür. 100 gramını sadece 34 kaloridir. Protein açısından da çok zengindir. Güçlü bir anti kanserojen olan brokoli bu özellikleri bir arada taşıyan tek sebzedir.

Brokoli Neye İyi Gelir?

Brokoli içerdiği lifler sayesinde bağırsaklardan su çekerek bir hacim oluştururlar. Bu hacim bağırsak hareketlerini etkiler ve böylece kabızlığa karşı korur ve tedavi eder. Ayrıca bu lifler bağırsaklarımızdaki faydalı probiyotik bakterilerin yegane gıdasıdır. Kolesterol seviyesinin düşmesini ve dengelenmesini sağlaması brokoli suyunun faydaları arasındadır. Brokoli suyu bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kolon kanserine karşı korunma sağlar.

Brokoli suyu zayıflatır mı? Obeziteyle mücadelede bir numaralı sebzelerden biridir. Brokolinin lifleri sayesinde kolesterol ve şeker dengeleyici özellikleri yanı sıra, yine brokoli içerisindeki bazı maddeler sayesinde yağların yağ dokusunda birikmesine engel olduğu ve hatta yağ yakıcı özellikleri olduğuna dair önemli bilimsel kanıtlar vardır. Brokoli ve brokoli suyu diyabetik hastalıklarla da savaşta önemli etkileri vardır. Öte yandan karaciğerde şeker yapımını baskıladığı ve insülin direncini kırdığı uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

Brokoli suyu tansiyonu yükseltir mi? Kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan brokoli ve brokoli suyu yüksek tansiyonun önlenmesinde önemli ölçüde yarar sağlar. Brokoli suyu kistlere iyi gelir mi? Uzmanların çokça önerdiği brokoli suyu kist oluşumunu engeller. Kadınlarda karşılaşılabilen meme kistlerinin tedavisinde ilaç gibi özellik gösterir.

Brokoli mideye iyi gelir mi? Brokoli suyu mide problemleri yaşayanlar için oldukça etkilidir. Mide asitlerini düzenleyen brokoli suyu midenin temizlenmesine yardımcı olur. Hazımsızlık sorunuyla mücadele edebilen brokoli suyu sindirim sistemini korur.

Brokoli Suyu Ne Zaman İçilmeli?

Yazımızda da bahsettiğimiz oldukça sağlıklı ve vücuda yararlı olan brokoli suyuyla yapılan ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen bir brokoli kürünün tarifini paylaşalım. Taze olarak tüketilmesi önerilir.

Malzemeler;

1 litre su

250 gram brokoli

Yapılışı;

Geniş bir tencere içerisine suyu kaynatın.

Kaynamaya başlayan suyun içerisine brokolileri atın ve 5 dakika kadar kaynatın.

Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve iki farklı kaba ayırın.

Hem brokolileri tüketebilir hem de brokoli suyunu içebilirsiniz.

Brokoli suyu kürünü 21 gün boyunca tüketmeniz önerilir. Günde iki defa içilmesi tavsiye edilir. Kahvaltıdan önce bir bardak ve öğle yemeğinden de önce bir bardak olarak tüketilmelidir. 21 günlük bu uygulamanın sonunda brokoli suyunun muhteşem etkilerini görebilirsiniz. Ancak 21 gün uyguladıktan sonra bu küre bir süre ara verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.