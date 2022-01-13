Fıstık Ezmesi Faydaları Nelerdir? Fıstık Ezmesi Kilo Aldırır mı, Nasıl Tüketilir?

Zengin besin değerine sahip olan fıstık ezmesi önemli besin kaynakları arasında yer alır. Son zamanlarda faydalarının bilinmeye başlanması ile birlikte tüketiminde oldukça artış meydana geldi. Ancak kişilerin bu gıdayı günlük belli bir miktarda tüketmesi önemlidir. Bu besini tek başına tüketebileceğiniz gibi farklı ürünlerle birlikte de kolaylıkla tüketebilirsiniz. Ancak tüketmeden önce fıstık ve türevlerine karşı alerjik reaksiyonlar göstermediğinizden emin olmanız gerekiyor. Fıstık ezmesi nasıl tüketilir sorusunun yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Fıstık Ezmesi Faydaları Nelerdir?

F İçeriğinde A, B1, B2, C ve E vitaminlerini bulunduran fıstık ezmesi çok güçlü antioksidanlar arasında yer alır. ıstık ezmesinin birçok faydası olması birçok öğünde tüketilebilmesini sağlar. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Protein deposu olduğu için kas onarımına yardımcı olur.

Kalp dostu bir besindir.

Tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır.

Potasyum açısından son derece zengindir.

Sağlıklı bir yağ deposu olarak bilinir.

Yüksek bir enerji deposudur.

Lif oranı yüksektir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir.

Şekersiz fıstık ezmesi faydaları açısından özellikle diyet listelerinde geniş yer buluyor. Diyet uyguluyorsanız beslenme rutininize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Fıstık Ezmesi Kilo Aldırır mı?

Kilo konusunda biraz tezat bir durum ortaya çıkarsa da fıstık ezmesi kilo vermek isteyenler için tüketilebilecek bir besindir. Çünkü içerisinde bol miktarda protein ve lif bulundurur. Bu da diyet listelerinde adının geçmesini sağlar. Aynı zamanda fıstık ezmesi tüketmek tatlı ya da şekerli yiyecek tüketimini de engeller. Öğünler arasında bulunan süreyi uzatarak daha uzun süre yemek tüketmeden bekleme imkanı sağlar.

Fıstık Ezmesi Nasıl Tüketilir?

Fıstık ezmesini tüketmek için birçok seçenek bulunur. Tek başına tüketilebileceği gibi çay ve kahve yanında tüketilebilir. Süt yanında tüketebilirsiniz. Bir dilim ekmek üzerine bir miktar sürerek yiyebilirsiniz. Aynı zamanda kurabiye ve keklerde de kullanabilirsiniz.

Fıstık Ezmesi Zararları Nelerdir?

Fıstık ezmesini çok fazla tüketmenin birtakım zararları olabilir. Her besini mutlaka kararında tüketmeye öze göstermeniz gerekir. Fazla tüketildiğinde şu zararları görebilirsiniz: