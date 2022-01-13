Karanfilin Saça Faydaları Nelerdir? Karanfil Kürü Saç Çıkarır Mı?

Karanfilin Saça Faydaları Nelerdir?

Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan karanfil, saç köklerini uyarır ve hızlı büyümelerini sağlar. Karanfil kürü ile saç derisine masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır. Böylece saç köklerine oksijen gider, bu ise saçın çabuk uzamasını sağlayan bir diğer faktördür.

Saç derisinde biriken yağ, kir ve ölü deriler kepek oluşuma neden olur. Yıkama geçici bir çözümdür. Belki saçı temizler ve arındırırlar, ancak kalıcı bir çözüm bulamazlar. Karanfildeki Beta-karoten, saç derisine kan akışı sağlar ve cilt hücrelerini yeniler. Kepek oluşumuna neden olan etkenleri ortadan kaldırır.

Karanfil yağı saçlara nem depolar. Özellikle sık boyama işlemi yaptıranların, saç kuruluğundan şikayetçi olduğu bilinen bir gerçektir. Yıkama sırasında şampuana birkaç damla karanfil yağı eklemek, saçların daha parlak, yumuşak ve nemli olmasını sağlar.

Kuru bir saç derisi sadece kepeğe değil, aynı zamanda kaşıntıya ve saç derisi problemlerine yol açar. Sürekli kaşındığı takdirde yara ve kabuklanma gibi istenmeyen durumlar meydana gelir. Karanfil yağından yapılan saç kürü ile kafa derisi rahatlatılabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde kaşıntı ve tahrişi engeller. Bu anlamda dermatit sorunu ile mücadele edenler için yararlıdır.

Stres, genetik faktörler ve kimyasallar saçların erkenden beyazlaşmasına neden olur. Karanfil yağı saçlarda meydana gelen grileşme için çok yararlıdır. Bir miktar Hindistan cevizi ve tatlı badem yağı ile karıştırılarak uygulanabilir. Haftada iki kere yapıldığı takdirde gözle görülür şekilde beyazlar azalır.

Karanfil Kürü Saç Çıkarır Mı?

Şehirdeki musluklardan akan kimyasal maddeli sular ve şampuanlar saç dökülmesine zemin hazırlar. Yetersiz beslenme yüzünden saç derisi folikülleri zayıflar ve zamanla saçlar dökülür. Karanfil kürü saç derisini ve saçları besleyerek dökülmeyi minimuma indirir. Saçtaki seyrelmiş bölgelere karanfil kürü ile masaj yapmak, folikülleri ve saç köklerini uyarır. Yeni saçların çıkmasına yardımcı olur, saç şaftının daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Karanfil Suyu Saça Zarar Verir Mi?

Karanfil vitamin ve mineral bakımından güçlü bir içeriğe sahiptir. Suyu ve yağı çıkarıldığında daha etkili hale gelir. Antiseptiktir, saçları ve derisini arındırır. Doğal bir içerik olması nedeniyle, karanfil suyunun saçlar için bilinen bir zararı yoktur. Aksine dökülmeden, beyazlaşmaya kadar birçok fayda sağlar.

Karanfil Suyunun Saça Faydaları Nelerdir?

Sönük ve ince telli saçlara hacim kazandırmaya yardımcı olur.

Saç dökülmesine iyi gelir, saç derisine bakım yapar.

Parlaklık verir, saçın nem oranını artırır. Kolay taranmasını sağlar.

Dağınık bir görünüme neden olan elektriklenmeyi önler.

Doğal bir saç şekillendiricidir. Fön işlemlerinden önce saça uygulanması iyi bir sonuç verir.

Yıpranmış ve kırıklarla dolu saçları onarır.

Karanfil Saç için Nasıl Kullanılır?

İki yemek kaşığı öğütülmüş karanfili, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, 1,5 bardak gül suyu ve bir çorba kaşığı tatlı badem yağı ile karıştırın. Saç diplerinden başlayarak tüm saça uygulayın. Tam anlamıyla etkisini göstermesi için 1 saat bekletin, daha sonra ılık su ve şampuanla yıkayın.

Diğer bir yöntemde ise, küçük bir tencerede iki bardak suyu kaynatın. Üç yemek kaşığı karanfili, su kaynamaya başladıktan sonra ekleyin. Bir 5 dakika daha kaynatın ve sonra altını kapatarak soğumaya bırakın. Mümkünse sprey başlıklı bir şişeye aktarın ve saçınıza her yıkamadan sonra püskürtün. Durulamanıza gerek bile yok, çünkü hafif içeriği ile saçları yağlandırmaz ve ağırlaştırmaz. Saçlarınızın daha parlak olduğuna ve kolay tarandığına şahit olabilirsiniz.

Karanfil Suyu Saçta Ne Kadar Süre Kalır?

Saç ve saç derisi açısından önemli bir yere sahip olan karanfil suyu ile yapılan ve içerisinde farklı yağlar olan bir saç kürünü 1 veya 2 saat kadar bekletmelisiniz. Ancak sadece karanfil suyu kullanıyorsanız durulamanıza gerek yoktur. Fakat her saç tipi farklıdır ve değişik sonuçlar verebilir. Eğer yağlandırdığını düşünüyorsanız, saçınıza uyguladıktan 2-2,5 saat sonra yıkayabilirsiniz.