Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Faydaları: Kayısı Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Kayısı Çekirdeği Yağı Faydaları: Kayısı Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı çekirdeği yağını kozmetik ürün olarak kullanabileceğiniz gibi doğrudan da tüketebilme imkanınız vardır. A vitamini bakımından son derece zengin olan bu yağ cilt üzerinde son derece etkilidir. Aynı zamanda her yaş grubu tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Kayısı Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Taşıyıcı bitkisel yağ bileşen türünde yer alan bu yağ direkt olarak yüze sürülebilir. Cilt bariyerine destek veren bu yağının oldukça önemli faydaları bulunur. Eğer cildiniz akneye karşı meyilli değil ise rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun yanında kuru bir cildiniz varsa periyodik olarak kullanabilirsiniz. En iyi sonuçları alabilmek için ise haftada 3 akşam kullanmanız gerekir. Birçok cilt bakım ürünü ile birlikte de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kayısı Yağı Yüze İyi Gelir mi?

Kayısı yağı kullanımında cilt türü oldukça önemlidir. Sivilceye yatkın bir cildiniz varsa ekstra ürünlerle birlikte kullanmak daha iyi sonuç almanızı sağlar. Kayısı çekirdeği yağının cilde faydaları şunlardır:

Cildi nemlendirir ve daha yumuşak hale getirir.

Cildi daha pürüzsüz hale getirir.

Cildinizin ışıltısını artırır.

Cildinizi zararlı ışınlardan korur.

Cilt yapınızı güçlendirir.

Kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığına iyi gelir.

Hücre yenilenmesine yardımcıdır.

Enfeksiyonları engeller.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Peeling etkisi ile cildin yenilenmesine yardımcı olur.

Kayısı Yağı Ciltte Tüylenme Yapar mı?

Kayısı çekirdeği yağının kıl köklerini besleme özelliği bulunur. Kaş ve kirpik dökülme probleminiz varsa tedavi amacı ile bu yağı kullanabilirsiniz. Kaş ve kirpiklerde doğal bir serum özelliği taşır. Özellikle içerisinde bulundurduğu A ve E vitaminleri sayesinde zor uzayan kirpiklerin canlanmasında etkilidir. Yüzdeki tüylerin beslenmemesi için yüz maskelerinin içerisinde az miktarda kullanabilirsiniz. Doğrudan ve çok sık kullanmak zamanla tüylenmeye neden olabilir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Göz Altına Sürülür mü?

Göz altlarında morluk ya da solgunluk varsa az miktarda kullanmanızda bir sorun yoktur. Aynı zamanda düzenli olarak kullandığınızda göz altındaki morlukların zamanla giderilmesine yardımcı olur. Zamanla göz halkalarının da giderilmesinde kullanılabilir.