Mavi Yumurta Faydaları: Mavi Yumurta Nasıl Pişirilir?

Mavi yumurta hem besin değeri hem de lezzeti ile kahvaltı sofralarında çokça tüketiliyor. Son yıllarda oldukça popüler hale gelen bu yumurtaların faydalarına uzmanlar tarafından da dikkat çekiliyor. Omega 3 başta olmak üzere birçok önemli faydasının bulunması özellikle çocuklar için tüketilmesi gerekli besinler arasında yer alıyor. Mavi yumurta faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında tüm merak edilenler yazının devamında…

Mavi Yumurta Nedir?

Mavi yumurtanın kökeni Güney Amerika'ya dayanır. Şili'de bulunan Araucana isimli bir tavuk ırkından üretilen bu yumurta türüdür. Yumurtanın mavi renkte olmasının en önemli nedeni ise Araucana tavuklarının genlerinde yer alan renk pigmentleridir.

Mavi Yumurta Ne İşe Yarar?

İçeriğinde bulundurduğu A, D, E, B grubu vitaminleri sayesinde oldukça besleyici özelliklere sahip mavi yumurtanın çeşitli faydaları bulunur. Demir ve çinko gibi birçok önemli minerali de içerisinde bulunduran mavi yumurtanın özellikleri şu şekildedir:

Mavi yumurta kansızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Enerji düzeyini artırır.

Kemik ve diş yapısına iyi gelir.

Yüksek tansiyonu dengeleyen bir yapısı vardır.

Alzheimer riskinin azalmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını düzenler.

Kemik ve diş yapısı üzerinde etkilidir.

Kasların gelişmesine yardımcı olur.

Gebelik döneminde ihtiyaç duyulan besin değerinin karşılanmasını sağlar.

Diğer yumurta türlerine göre daha az kolesterol barındırması mavi yumurtanın kolesterol hastaları tarafından da tüketilebilmesini sağlar.

Mavi Yumurta Nasıl Pişirilir?

Kahvaltılarda keyifle tüketebileceğiniz mavi yumurtayı farklı şekillerde pişirebilirsiniz. Normal yumurta gibi tereyağı ekleyerek tavada kızartmasını yapabileceğiniz bu yumurtayı haşlayarak da tüketmek mümkündür. Kısacası diğer yumurta türlerini nasıl tüketiyorsanız mavi yumurtayı da o şekilde tüketebilirsiniz.

Mavi Yumurta Nasıl Üretilir?

Mavi yumurtalar Aracuana adı verilen özel bir tavuk ırkından üretilir. Bu tavukları kişiler evlerinin bahçesinde besleyerek mavi yumurta üretebilirler. Bunun yanında özel tavuk çiftlikleri kurularak da yine üretimleri yapılabilir.