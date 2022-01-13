Moldavit Taşı Faydaları Nelerdir? Moldavit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Kimisinin fiziksel kimisinin ruhen kişiyi rahatlattığı doğal taşlar görüntüleri ve özellikleriyle merak uyandıran varlıklardır. Bu doğal taşlardan olan moldavit taşı da epey merak edilen doğal taşlar listesinde yerini almıştır. Moldavit taşı ne işe yarar? Moldavit taşının faydaları nelerdir? Bunlar ve moldavit taşı ile ilgili tüm merak edilen soruların cevaplarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Moldavit taşı faydaları nelerdir?

Moldavit taşının yaklaşık 15 milyon yıl önce çarpışan bir göktaşının parçalarından oluştuğu düşünülmektedir. Bu taşın metafiziksel özellikleri olduğu düşünülür. Taşın ele alındığı vakit ısısı hissedilen, vücutta karıncalanma ve sıcaklık hissettiren bir taştır. Moldavit taşı kullanan kişilere ruhsal şifa verip enerjilerini yükseltirler. Kullanan kişilere iyileştirici enerjiler yollayıp ufuklarını açar aynı zamanda ruhsal dinginlikte sağlar. Bu taş kalbe iyi gelir, güven duysunu arttırdığı için ilişkilere ve insanlara huzur getirir.

Moldavit taşının özellikleri nelerdir?

Moldavit taşı çok eski çağlardan beri muska taşı olarak kullanılan, yarı şeffaf yeşil renkte sert bir taştır. Çek Cumhuriyeti menşei bir taştır. İsmini de Çek Cumhuriyeti'ndeki Moldau Nehri civarından almıştır. Göz, kalp, boğaz ve üçüncü göz için kullanılır. Kristal grubunda yer alan bu taşın belli bir şekli yoktur.

Moldavit taşı ne işe yarar?

Bu taş vücutta biriken gereksiz ya da olumsuz enerjinin toprağa aktarılmasına, bedenin tamamını kuvvetle evrensel ve güzel enerjilere açmaya yarar. Aynı zamanda ruhsal olarak gelişmeye, uykusuzluk çeken kişilere şifa vermeye yarar. Kullanan kişiyi daha dingin ve hisleri kuvvetli hale getirmeye yardımcı olur.

Moldavit taşının anlamı nedir?

Moldavit taşı Çek Cumhuriyeti halkının inanışına göre, ilişkilere ve insanlara mutluluk getiren kıymetli bir hediyedir. Ateşin incisi anlamına gelir.

Gerçek moldavit taşı nasıl anlaşılır?

Moldavit taşının sahte olup olmadığını genellikle orijinaline sahip olanlar eline alır almaz anlayabilir. Bu şekilde anlaşılmıyorsa taşı kenarından ufak bir şekilde kırarak içine bakarak yahut hiç kırmadan dikkatli bir şekilde ısıya maruz bırakarak renginin boya mı gerçek mi olduğunu anlayabiliriz.

Moldavit taşı nasıl temizlenir?

Öncelikle bu taş sirke ve su ile temizlenmez çünkü hem sertlik derecesi çok yüksek değildir hem de kabarcıklı kristal bir yapıda olduğu için kolay kırılabilir hasar alabilir. Moldavit taşını en güzel temizleme yöntemi onu toprağa gömmek veya güneşte bekletmektir.