Ozon Tedavisi Faydaları: Ozon Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Hastalıkların tedavisine önemli destekleri olan ozon tedavisi vücut direncinin artırılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çok geniş bir skalada kullanılabilen bir yardımcı tedavi türüdür. Yan etkisi yok denecek kadar az olan ozon tedavisi özel durumlarda kullanılır. Ozon tedavisi hakkında tüm merak edilenler…

Ozon Tedavisi Nedir?

Hastalıkların tedavisine destek vermesi amacı ile hastaların dolaşım sistemine oksijen ve ozon karışımının verilmesi işlemidir. Ozon, oksijenin kararsız bir formudur ve atmosferde renksiz olarak bulunur. Aynı zamanda kokulu bir gazdır. Oksitlenme özelliğinin bulunması nedeniyle mikroorganizmaları ve toksinleri kısa süre içerisinde yok eder. Aynı zamanda sterilizasyon ve filtreleme işlemlerinde de sıklıkla kullanılabilir.

Ozon Tedavisi Ne İşe Yarar?

Bağışıklık sistemini düzenleyerek daha güçlü bir hale getiren ozon tedavisinin faydaları oldukça fazladır. Bu faydaları şu şekilde saymak mümkündür:

Kaslarda biriken toksinlerin giderilmesine yardımcı olur.

Eklem ağrılarının azaltılmasında etkilidir.

Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Halsizlik ve isteksizlik gibi durumların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Aşırı kan şekerinin düşürülmesine destek verir.

Damarları yeniler ve tansiyonu düzenlemeye yardımcıdır.

Yüksek yağları düşürür.

Kan ve lenf sistemini temizlemeye yardımcı olur.

Hormon ve enzim sisteminin normale dönmesine yardımcı olur.

Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ozon tedavisinin uygulanma şekli ve süreci uzman doktorlar tarafından belirlenir. Bu tedavi uygulanacağı zaman hastanın durumu, yaşı, hastalığın seyri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Tek başına kullanılmayan bu yöntem sırasında ozon belli oranda oksijen ile karıştırılarak hastaya uygulanır. Ozonun hava ile temas etmemesi bu süreçte son derece önemlidir. Karışımda ozon miktarı en fazla %5 olmalıdır. Hastalara damar yolu ile uygulanmayan bir yöntemdir.

Günümüzde iki farklı uygulanma şekli vardır. Bunlardan birincisi sistemik uygulamadır. Diğer yöntem ise lokal uygulamadır. Lokal uygulama hastalığın dozuna göre ayarlanarak damar yerine kas, tendon ve cilt üzerine uygulanmaktadır.