Sitrin Taşı Faydaları Nelerdir? Sitrin Taşı Özellikleri Nelerdir?

Doğal taşlarda bunların başında gelir diyebiliriz, asırlardır doğal taşların bedensel ya da ruhsal sıkıntılar için faydalı olduğuna inanılır. Sitrin taşı da bu doğal taşlardan birisidir. Sitrin taşının faydaları nelerdir? Sitrin taşı ne işe yarar? Bunlar ve sitrin taşıyla ilgili merak edilen bütün soruların yanıtlarını sizler için derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Sitrin taşı faydaları nelerdir?

Sitrin taşı tene temas ettiği vakit o kişiye huzur ve pozitif enerji verir. Vücuttaki zararlı maddeleri ve radyasyonu uzaklaştırdığı için arındırıcı özellikleri olduğu bilinmektedir. Sitrin taşı aynı ametist taşı gibi kişideki olumsuz enerjiyi çeker ama bunları bünyesinde barındırmaz bu sebepten temizliği çok detaylı değildir. Sitrin taşı kullanan kişiye öz güven ve neşe verir. Sosyal yaşamın getirdiği stresten ve gerginliklerden arındırdığı ve bağımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğu söylenir.

Sitrin taşının özellikleri nelerdir?

Sitrin taşı, kuvars grubu taşların sarı renkli bir üyesidir. Taşın içindeki demir ona bu sarı rengi verir. Yarı şeffaf, güçlü ve sert bir taş olan sitrinin içinde genellikle donmuş su bulunur. İsmini Yunanca limon anlamına gelen 'citron' kelimesinden almıştır. Bu taşın parasal yönden bereket getirdiğine inanılmaktadır. Hatta bazı kültürlerde iş yerlerinde kasalarda hemen herkes sitrin taşını bulundurduğu bilinir.

Sitrin taşı ne işe yarar?

Bu taş vücuttaki zehri dışarı atmaya, kullanan kişiye öz güven ve huzur getirmeye, sindirim ve dolaşım sistemini düzenlemeye yarar. Aynı zamanda bereket ve başarı getirdiğine inanılır.

Sitrin taşının anlamı nedir?

Sitrin taşı bazı kültürlerde 'tüccar taşı' olarak bilinir çünkü zenginlik ve bereket getirdiğine inanılır. İsmini de sarı renginden dolayı Yunanca limon anlamına gelen 'citron' sözcüğünden almıştır.

Gerçek sitrin taşı nasıl anlaşılır?

Çoğu doğal şeffaf ve yarı şeffaf taşlarda uygulanan kırma yöntemiyle gerçek olup olmadığı anlaşılır. Eğer kırılma olduğu yerden su akarsa gerçektir. Kırmadan da anlamanın yolları vardır. Taşa temkinli bir şekilde ısı uygularsanız eğer taş gerçekse içindeki donmuş sunun çözülür.

Sitrin taşı nasıl temizlenir?

Hiçbir şekilde kimyasala maruz bırakılmamalıdır. Akan bir suyun altında yıkayarak veya 24 saat toprağa gömerek taşı arındırmış ve temizlemiş olursunuz.