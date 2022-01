At Kestanesinin Faydaları Nelerdir? At Kestanesi Yenir Mi, Ne İşe Yarar?

Kabuğu, meyvesi ve tohumuyla pek çok tedavide ek besin ve tedavi yöntemi olarak kullanılan at kestanesi, içerisinde barındırdığı eskülen esası sayesinde özellikle kan dolaşımı için benzersiz bir etki gösteriyor.

At Kestanesi Faydaları Nelerdir?

At kestanesi yaklaşık olarak 40 metreye kadar uzayabilen bir ağaç türü olarak biliniyor. Bu ağaçtan elde edilen at kestaneleri hem yağı hem de kremi ile büyük faydalar sağlıyor. Özellikle kozmetik alanında kendine yer edinen at kestanesinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kadın ve erkeklerde sıklıkla görülen saç dökülmesi, kırılması, cansızlık gibi sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Romatizma ve eklem ağrılarının önüne geçiyor.

Kan dolaşımını arttırdığı için ağrıların kaybolmasını sağlıyor.

At kestanesi krem olarak kullanıldığında eklem ve yorgunluk ağrılarını alıyor. Bunun için düzenli kullanım büyük önem taşıyor.

Hemoroit bölgesinde meydana gelen rahatsız edici etkilerin giderilmesini sağlıyor.

Apigenin bakımından zengin olması sayesinde sarkan derileri toparlıyor ve kırışıklığın giderilmesine yardımcı oluyor.

Nefes darlığı ve nezle gibi sorunların ortadan kaldırılmasında önemli rol oynuyor.

Kronik stres ve yorgunluğu azaltıyor.

Yara izlerinin kapanmasını ve yaraların daha kolay iyileşmesini sağlıyor.

Vücutta biriken iltihabın atılmasına yardımcı oluyor.

At Kestanesi Nasıl Kullanılır?

Çiğ olarak yenilmemesi gereken at kestanesinin içerisinde eskulin adı verilen bir zehir bulunduğundan, tüketilmesi takdirinde ölümle sonuçlanan durumlar gözlemlenebiliyor. Bu nedenle at kestanesi farklı formlarda kullanılıyor. Özellikle kişisel bakım ürünleri arasında sıklıkla tercih edilen at kestanesinin yağı, jeli ve kremi bulunuyor. Özellikle ilaç ve kozmetik dünyasında adını duyuran at kestanesinin meyvesini kabuğundan çıkartarak bir kavanoz içerisinde 45 gün zeytinyağıyla birlikte bekleterek yağ olarak hazırlayabilirsiniz.

At Kestanesi Nerelerde Kullanılır?

At kestanesi yağı masaj için kullanılabiliyor. Saçların daha sağlıklı uzaması, kepek sorunlarından ve dökülmelerden kurtulmak amacıyla şampuana birkaç damla at kestanesi yağı damlatabilirsiniz. Bunların yanı sıra gece yatmadan önce cildinize at kestanesi yağı kullanabilirsiniz.

Krem formunda ise at kestanesini sırt, eklem ağrısı gibi ağrılar için kullanabilirsiniz. Varisli bölgeler için ise sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere masaj yaparak kullanabilirsiniz. Çeşitli solunum yolu rahatsızlığını geçirmek için boğazın dışından at kestanesi kremini sürebilirsiniz. Damar tıkanıklığına da iyi gelen at kestanesi kremi, mentollü içerisi sayesinde rahatlık hissini kolaylıkla sağlıyor. Bunların yanı sıra iltihap gibi vücuttan atılması zor olan toksinleri idrar ya da dışkı ile atmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda regl ağrısının azalmasında da etkili rol oynuyor.

At Kestanesi Ağacı Nerelerde Yetişir?

Ana vatanı Hindistan olan at kestanesi, Türkiye ve Avrupa'da da yetiştiriliyor. Genellikle süs bitkisi olarak peyzaj amaçlı kullanılan at kestanesi ağacının boyu 15 ila 40 metre arasında değişiklik gösteriyor. At kestanesinin dikkatli bir şekilde toplanması gerekiyor. Dilerseniz kendiniz topladıktan sonra bilinçli bir şekilde kurallarına uygun kullanımını sağlayabilir ya da hazır olarak alıp kullanabilirsiniz.