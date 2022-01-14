Ballı Sütün Faydaları Nelerdir? Ballı Süt Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir?

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ballı süt, zencefil ve tarçın gibi ürünlerle de bir araya getirilerek mucizevi etkiler yaratıyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ballı Sütün Faydaları Nelerdir?

Ballı sütün faydaları saymakla bitmiyor. Ekolojik beslenme açısından da önemli yere sahip olan ballı sütün faydalarından şu şekilde bahsedebiliriz:

Ballı süt sindirim sistemini destekliyor. Probiyotik özelliği bulunan bal, bağırsaklardaki iyi huylu bakterilerin sayısının çoğalmasına yardımcı oluyor.

Ballı süt uyku problemlerinin ortadan kalmasını sağlıyor.

Bal ve sütün içeriğinde karbonhidrat ve protein bulunuyor. Bu durum metabolizmanın ve vücut direncinin arttırılmasına yardımcı oluyor.

Kalp sağlığına olumlu etkisi bulunuyor.

Solunum rahatsızlıklarına balı süt iyi geliyor.

Sinir ve stres seviyesinin düşürülmesinde önemli rol oynuyor.

Midede meydana gelen enfeksiyonları antioksidan ve anti-bakteriyel özelliği sayesinde engelliyor.

Kemiklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor.

Kabızlığın hafifletilmesini sağlıyor.

Odak ve konsantrasyona iyi geliyor.

Güne dinç bir başlangıç yapmanın yanı sıra atletik performansın da artmasına yardımcı oluyor.

Ballı Süt Nasıl Yapılır?

Ballı süt herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği bir karışım olarak biliniyor. Konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise sütün sıcaklığı. Ilık olarak hazırlanan süte 1 tatlı kaşığı ya da isteğe göre 1 yemek kaşığı bal ekleyerek, içeceğiniz soğumadan tüketebilirsiniz. Sıcak süte bal eklediğinizde çeşitli zararlara yol açabileceği için sütün ılık olması büyük önem taşıyor. Isıttığınız sütü birkaç dakika dinlenmeye bıraktıktan sonra bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Dilerseniz ballı süte tarçın ya da zencefil, karabiber gibi baharatlar ekleyebilirisiniz. Örneğin kışın elleri ve ayakları ısınmayan bireyler arasında yer alıyorsanız ballı tarçınlı bir süt size fazlasıyla fayda sağlayacaktır. Üstelik ballı tarçınlı sütün kan şekerini de düzenlediği biliniyor.

Ballı Zencefilli Sütün Faydaları Nelerdir?

Zencefil dünyadaki en faydalı baharatlardan biri olarak tüketiliyor. Osteoporoz olarak da bilinen kemik erimesinin önüne geçen, bağışıklık sistemini güçlendiren, iltihabı azaltan, karaciğeri temizleyen bir baharat olan zencefil, ballı süt ile birleşince de harikalar yaratmaya devam ediyor.

Özellikle "ballı süt kilo aldırır mı?" diye düşünüyorsanız, zencefille bir araya gelen haliyle metabolizmayı çalıştırması ve zayıflamaya yardımcı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ayrıca ballı zencefilli süt, uyku problemi yaşayan bireyler için kurtarıcı etkiler yaratıyor.

Ballı Süt Öksürüğe İyi Gelir Mi?

"Ballı süt boğaz ağrısına iyi gelir mi?" diye düşünüyorsanız gelin bu konuya kısaca değinelim. Boğaz ağrısının geçmesi için boğaz bölgesinin sıcak tutulması gerektiği biliniyor. Ballı süt hem boğazınızı sıcak tutuyor hem de iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca ballı süt tarifine bir miktar da karabiber ekleyerek düzenli bir şekilde tüketim sağlayabilirsiniz. Bu durum öksürüğe ve gıcık tutmasına karşı da iyi gelecektir. Bunun yanı sıra ballı süt balgam söktürmek için de kullanılıyor.

Ballı Süt Mide Yanmasına İyi Gelir Mi?

Mide yanması pek çok insanın şikayetçi olduğu hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle çok baharatlı yiyecekler yendikten sonra yaşanan bu durum oldukça can sıkıcı olabiliyor. Ballı süt genellikle mide yanmalarına iyi gelen bir içecek olarak biliniyor. Yine de bu durumun anlık yaşanan bir durum olmadığı ortadaysa ve yanmanın şiddeti, süresi uzarsa bir doktora görünmekte yarar vardır.