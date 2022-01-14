Brezilya Cevizinin Faydaları Nelerdir? Brezilya Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli?

Sağlıklı besleme konusunda titiz olan kişilerin tükettiği Brezilya cevizi son derece faydalı bir üründür. Güney Amerika'da aynı ismi taşıyan bir ağaç türünde yetişen bu ceviz türü dünya çapında tüketilir. 100 gramlık Brezilya cevizi yaklaşık olarak 655 kalori bulundurur. Aynı zamanda hem doymuş hem de doymamış yağ açısından çok zengin bir cevizdir. Brezilya cevizi hakkında tüm merak edilenler…

Brezilya Cevizi Faydaları Nelerdir?

Brezilya cevizi içeriğinde selenyum bulundurur. Bunun yanında doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. A,C,D,E,K vitaminleri yanında Tiamin, Robflavin, Niasin gibi vitaminleri de bulundurur. Brezilya cevizi besin değeri son derece yüksektir. Önemli faydaları arasında ise şunlardan bahsedilebilir:

Yüksek omega 3 barındırır. Bu da kalp sağlığı üzerinde etkilidir.

İçeriğinde yüksek oranda selenyum vardır.

Antioksidan özelliği bulunur.

Stres, yorgunluk gibi sorunlara karşı canlandırıcı etkilere sahiptir.

Testosteron düzeyini artırır.

Tiroid bezinin normal çalışmasında etkilidir.

Kanser riskini azaltır.

Saç sağlığı açısından olumlu etkileri vardır.

Erkeklerin kellik tedavisinde etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek protein kaynağı olarak bilinir.

Kilo vermede yardımcı olabilir.

Brezilya cevizi cilde faydaları bakımından da önemli bir besindir. Egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde destekleyici bir özelliği bulunur.

Brezilya Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli?

Brezilya cevizini tüketirken miktarını ayarlamalısınız. Günde 5 ya da 6 taneden fazla tüketmemeye özen göstermeniz gerekir. Kararınca tüketilmesi gereken bu besin fazla tüketildiğinde çeşitli yan etkiler ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda tüketim şekline de dikkat etmeniz önemlidir. Normal tüketildiğinde herhangi bir zarar ya da yan etki ile karşılaşmazsınız.

Brezilya Cevizi Türkiye'de Yetişir mi?

Güney Amerika'ya özgü bir bitki olan Brezilya cevizi özellikle Amazon bölgesinde çok fazla yetiştirilir. Kolombiya, Peru ve Venezuela gibi ülkelerde yetişme alanı yaygındır. En fazla ihracat payı ise Bolivya'dır. Fakat iklim koşulları nedeniyle Brezilya cevizi Türkiye'de henüz yetiştirilmiyor.