Çam Kozalağı Şurubunun Faydaları Nelerdir? Çam Kozalağı Şurubu Nasıl Yapılır, Kullanılır?

İnsan sağlığı açısından önemli bir potansiyel teşkil eden çam kozalağı şurubu, ilkbahar ve yaz aylarında yapılıyor. Akciğeri temizlemesiyle ünlü olan çam kozalağı şurubu hakkında gerekli tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Çam kozalağı şurubunun bilinen pek çok faydası bulunuyor. Uzun yıllardır kullanılan ürünün faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Çam kozalağı şurubu tarifi evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir içeriğe mevcut. İlkbahar ve yaz aylarında çam kozalaklarının yeni yeni oluşmaya başladığı dönemlerde kozalaklar toplanıyor. Daha yumuşak ve yeşil kozalaklar toplandıktan sonra çam kozalağı şurubu hazırlanabiliyor. Peki, çam kozalağı şurubu yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?
Yapılışı:
Kavanozlara yerleştirdiğiniz ürünü serin yerlerde kolaylıkla saklayabileceğinizi söyleyebiliriz.
Faydaları saymakla bitmeyen çam kozalağı şurubunun farklı kullanım alanları bulunuyor. Peki, çam kozalağı şurubu ne zaman içilmeli, çam kozalağı şurubu aç karnına mı içilir?
Çam kozalağı şurubu aç ya da tok karnına içilebiliyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise günde bir tatlı kaşığı kadar içmek. Günlük tüketim miktarı 1 tatlı kaşığı olarak biliniyor. Geceleri öksürük nedeniyle uyumadan önce içecekseniz tok karnına içmek daha büyük fayda sağlayabiliyor. Yine de kronik bir rahatsızlığınız ya da alerjik bir bünyeniz varsa, çam kozalağı şurubunu doktorunuza danışarak kullanmanız gerekiyor.
Eğer çam kozalağı şurubunu saç bakımı için kullanmak istiyorsanız, elinize aldığınız bir miktar kozalak şurubunu elinizde ısıtıp saç diplerinize uygulayabilirsiniz. 20 dakika boyunca beklettikten sonra yıkayabilir ve daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Cilt bakımında ise 1 yemek kaşığı çam kozalağı şurubuna hafif su ekleyerek cildinize yedirebilirsiniz. 5 dakika bekletip yıkadığınızda ve bu işlemi haftada 2 defa tekrarladığınızda, cildinizdeki ölü derilerden kurtulabilirsiniz.