Çay Ağacı Sabununun Faydaları Nelerdir? Çay Ağacı Sabunu Ne İşe Yarar?

Çay ağacı sabunu, doğal olması sebebiyle cilt sağlığına faydaları vardır. Özellikle mantar hastalıklarında kullanılan bu sabun, ciltteki akne problemlerinin önüne geçer. Cilt problemlerinin yanı sıra, saç bakımında da ilk sıralarda yer alan bu doğal sabun fazlasıyla sağlıklıdır. Bu sabunu isteyen herkes yapabilir. Yapımı ve kullanımı kolay olan bu sabunun düzenli kullanılması gerekir.

Çay Ağacı Sabunu Faydaları Nelerdir?

Farklı kozmetik ürünlerinin yerine kullanılan çay ağacı sabunu, cilt sağlığına iyi gelir. Farklı cilt tiplerine uygun bu sabun, anti bakteriyel olan doğal bir dezenfektandır.

Ciltteki mantar sorunlarına iyi gelmektedir. Ayaklarda oluşan mantarların tedavisinde yer alan bu sabun, mantar sebebiyle oluşan kaşıntıyı da önler.

Tırnak batmasına neden olan iltihapların giderilmesinde ve bu hastalığın ortadan kalkmasında büyük bir öneme sahiptir.

Çay ağacı sabunu ciltte oluşan lekelerin ve akne problemlerinin tedavisinde kullanılır.

Doğal bir dezenfektan olan bu sabun, özellikle böcek ve sinek ısırmalarında en etkili çözümdür.

Cilt sorunlarının dışında, saç problemlerinin de önüne geçer. Saç dökülmelerini önlemek için kullanılan çay ağacı sabunu, aynı zamanda saçta oluşan kepeklerin yok olmasına yardımcı olur.

Çay Ağacı Sabunu Ne İşe Yarar?

Birçok problemin giderilmesine yardımcı olan çay ağacı sabunu, içeriği bakımından zengindir. Bu sabun, mantar hastalıklarının tedavisinde işe yaramaktadır. Cilt sağlığına, saça ve böcek ısırmalarına iyi gelen bu sabun, günlük hayatta hijyen sağlamak için de kullanılabilir. Cildin temizlenip arınması ve akne problemlerinin yaşanmaması için çay ağacı sabunu kullanılmalıdır. Kış aylarında sıklıkla görülen nezle, bronşit hastalıklarında, koruyucu olması sebebiyle bu sabunun kullanılması son derece önemlidir.

Çay Ağacı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Çay ağacı sabunu, kullanım alanına göre değişiklik gösterebilir. Ciltte oluşan problemler için düzenli olarak bu sabunla yüzü yıkamak önemlidir. Burada önemli olan çay ağacı sabununu istikrarlı bir şekilde kullanmaktır. Bronşit ve burun akması gibi gribal enfeksiyonlar için çay ağacı sabunu sıcak suya konulur ve bir süre onun buharında bekletilir. Çıban sorunundan kurtulmak için, o bölgeyi sabunla ovuşturmak gerekir. El ve ayaklardaki sorunların giderilmesinde, çay ağacı sabunu kullanılır. Bu bölgeler de çay ağacı sabunuyla iyice ovalanır ve problemli yer suyla yıkanır.

Çay Ağacı Sabunu Nerede Satılır?

Çay ağacı sabunu satın almak isteyenler, sabunun doğal olup olmamasına önem vermelidirler. Bu özel sabun birçok yerde satılır. Elbette bunun için güvenilir yerlerden satın almak önemlidir. Bu tür sabunları aktarlarda bulabileceğiniz gibi farklı yerlerden de satın alabilirsiniz.

Çay Ağacı Sabunu Yan Etkileri Nelerdir?

Bitkisel olan çay ağacı sabunu, yanlış kullanımda yan etki de yapabilir. Bu yüzden kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Cildin hassas ya da alerjik bir yapıya sahip olması, beklenmeyen bir durumun yaşamasına sebebiyet verir. Yüzde ya da cildin herhangi bir yerinde alerjik bir durumla karşılaşıldığında, derhal bol suyla yıkamak gerekir. Ayrıca bu sabun, gebeler ve çocuklar için uygun değildir.

Çay Ağacı Sabunu Nasıl Yapılır?

Çay ağacı sabununu satın alabileceğiniz gibi, kendiniz malzemeleri alıp evde de yapabilirsiniz. Doğal bir karışım elde etmek istiyorsanız, içine girecek malzemeleri eksiksiz koymanız gerekir. Bu sabunun yapımında;

42 gram donmuş saf su,

18 gram kostik,

140 gram zeytinyağı,

1 çimdik kaya tuzu,

1 yemek kaşığı yeşil renkli sabun boyası,

1 çay kaşığı kahverengi sabun boyası,

5 damla okaliptüs yağı ve 15 damla çam terebentin yağı kullanılır.

Bunlardan karışım elde ederek, çam ağacı sabunu yapılır. Çay ağacı sabunu yapımında dikkatli olmakta fayda var. Bu sabunun yapımında en tehlikeli aşama kostik ve suyun karıştığı aşama olduğu için, bu işlemi açık havada yapmak gerekir.