Garnet Taşı Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Garnet Taşı Ne İşe Yarar?

Garnet taşının faydaları bilim insanlarının araştırmalarıyla onay almıştır. Epey güçlü bir taş olan garnetin hafızayı kuvvetlendirdiği, bilincin daha net olmasına katkıda bulunduğu söylenir. Ayrıca garnet taşı tensel temasa etkisi olan cinsel enerjiyi arttıran bir taştır. Kan akışı rahatsızlıklarına ve halsizliğe karşı faydası olan garnet hormonsal dengeyi de sağlamaya katkıda bulunur. Sakinlik ve dinginlik verdiği için çokça insan bu taşı aksesuar olarak kullanırken uyku problemi yaşayanlarda yastığının altına koyup daha huzurlu bir uyku deneyimi yaşayabilirler.

Garnet taşının özellikleri nelerdir?

Garnet mineral grubuna dahil değildir. Garnet dişi ve erkek olmak üzere ikiye ayrılır. Erkek garnet koyu kırmızı iken dişi garnet açık kırmızı rengindedir, bu renkleri taşın içinde bulunan kimyasallar verir. Bu taşın firavun mezarlarına koyulduğu, silah yapımında kullanıldığı, savaşa giden askerler tarafından muska ve tılsım niyetiyle taşındığı bilinir. Genelde oval ve yuvarlağa yakın şekillerde olur. Ülkemizde de garnet taşı çıkarılmaktadır.

Garnet taşı ne işe yarar?

Kalbe ve damarlara iyi gelir. Cinsel enerjiyi ve tensel duyarlılığı arttırmak için kullanıldığı gibi huzursuz hissetmekle başa çıkmak, kan akışını düzene koymak, denge ve sakinlik bulmak için kullanılır.

Garnet taşının anlamı nedir?

Tutkunun, sadakatin, gerçek arkadaşlığın, sevginin ve başarının temsilcisi olarak gösterilen bir taştır. Kimileri bu taşa özelliklerinden dolayı merhamet taşı ismini koymuştur.

Gerçek garnet taşı nasıl anlaşılır?

Elinizdeki garnet taşını sıcak suya koyduğunuz zaman erime, şekil değiştirme veya renginde solma gibi durumlar meydana gelmiyorsa o taş gerçek garnet taşıdır.

Garnet taşı nasıl temizlenir?

Garnet taşını ılık sabunlu bir suyla yumuşak bir be yardımıyla temizleyebilirsiniz. Sertlik oranı yüksek bir taş olduğu için su ve sabunla temas etmesinde bir sakınca yoktur. Lakin sabun kalıntılarından iyice arındırılmalı ve kadife gibi yumuşak beze sararak muhafaza edilmelidir.