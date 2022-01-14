Ginkgo Bilobanın Faydaları Nelerdir? Ginkgo Biloba Nedir, Ne İşe Yarar?

Mabet ağacı olarak da bilinen Ginkgo Biloba, birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılan bu ağacın yaprakları çay olarak tüketilebilir. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde birçok ilacın yapılmasında kullanılır. Ginkgo Biloba hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Ginkgo Biloba Ne İşe Yarar?

Boyu 20- 35 cm'ye kadar çıkabilen Ginkgo Biloba yaprak döken ağaç türleri arasında yer alır. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşabilen bu ağaç türü Çin'de binlerce yıldır yetiştirilir. 1500 yıldan daha da eski bir tarihi olduğu düşünülen Ginkgo Biloba faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İltihaplarla mücadele etmenize yardımcı olur.

Güçlü antioksidanlar içeren bir bitkidir.

Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Beyin sağlığına iyi gelir.

Felci önlemede etkileri iyidir.

Kaygının azaltılmasına yardımcı olur.

Depresyonun tedavisinde kullanılabilir.

Göz sağlığına iyi gelir.

Baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

Astım ve KOAH hastaları kullanabilir.

Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur.

Ginkgo Biloba cilde faydaları bakımından da önemli ağaçlar arasında yer alır. Yapraklarının düzenli bir şekilde kullanılması cildinizin daha parlak ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Ginkgo Biloba Nasıl Kullanılır?

Hemoroidin dahi iyileşmesine yardımcı olan Ginkgo Biloba belli mevsimlerde eriğe benzeyen meyveler üretir. Bu meyveler toplanarak uçucu yağlar elde edilir. Bunun yanında ağacın yaprakları da son derece faydalıdır. Güçlü bir A vitamini deposu olan bu yapraklar çay olarak tüketilebilir. Bunların yanında içeriğinde bulunan yararlı maddeler seçilerek özütler hazırlanır. Bu özütlerden ekstreler hazırlanır ve bunlar da tabletlerde, kapsüllerde kullanılır. İlaç ve kozmetik sektöründe oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ginkgo Biloba Yan Etkileri Nelerdir?

Ginkgo Biloba'dan üretilen ürünleri düzenli ve belirtilen miktarlarda kullanmak gerekir. Çünkü fazla kullanıldığı taktirde yan etkilerini görebilirsiniz. Olası yan etkileri arasında şunlar bulunuyor:

İshal

Karın ağrısı

Döküntü

Kanama riskini artırması

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Gibi durumlar gözlemlenebilir.