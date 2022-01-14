Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir? Gül Suyu Cildi Sıkılaştırır Mı, Yüze Nasıl Uygulanır?

Farklı malzemeler ile karıştırılacak kullanılabilen gül suyu, her cilt yapısı için çeşitli fayda sağlıyor. Gül suyunu hangi amaçla kullanacağınıza karar vererek amacınıza uygun kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Gül suyu hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Doğal içeriği sayesinde sıklıkla tercih edilen gül suyu, cildi yatıştırıyor ve renk eşitsizliğinin giderilmesini sağlıyor. Nemlendirme özelliğiyle de dikkat çeken gül suyu sivilce izlerine iyi gelir mi?

Gül suyunun cilt üzerindeki faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle gül suyu, cildin pH dengesini koruyor. Çeşitli sabun ve yüz temizleyici ürünlerin kullanımı cildin pH dengesini bozuyor ve bu durum sivilce, akne gibi problemlerin oluşmasına neden olabiliyor. Gül suyu cildinizi yatıştırarak pH seviyesinin normale dönmesine yardımcı oluyor.

Cilt üzerindeki gözenek ve yağları temizliyor, bu sayede cildi en iyi şekilde nemlendirmenizi sağlıyor. Doğal tonik görevi gören gül suyu, ciltteki kirlerin giderilmesinde önemli rol oynuyor.

"Gül suyu cildi sıkılaştırır mı?" diye düşünüyorsanız, gül suyunun yaşlanmayı yavaşlattığını bilmelisiniz. Gül suyunun içeriğinde sert kimyasalların bulunmaması, yüksek antioksidan içermesi sayesinde cildinizi sıkılaştırarak sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Cilt üzerindeki fazla yağların giderilmesini ve bakteri üremesini engellediği için sivilce ve akne oluşmasının önüne geçiyor.

Gül suyu özellikle gözaltı şişliklerinin giderilmesinde kolaylık sağlıyor. Gül suyunu bir süre buzdolabında beklettikten sonra pamuğa sıkıp gözünüze yerleştirebilirsiniz. Bu işlemin ardından gözaltlarınızın normale döndüğünü göreceksiniz.

Sivilce ve koyu lekelerin giderilmesi için yanında limon suyu ile kullanıldığında büyük fayda sağlıyor.

Hassas ciltlerde kullanım için uygun olan gül suyu, kızarıklığı ve tahrişi hafifletiyor.

Çantanızda taşıyacağınız gül suyu spreyi, cildinizi gün boyu taze tutmak için harika bir yöntem olacaktır.

Gül suyu cildin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Egzama, sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarında serinletici ve yatıştırıcı etkisi sayesinde fayda sağlıyor.

Güneş yanıklarında gül suyu iyileşme sürecini hızlandırıyor ve cildi yatıştırıyor.

Gül Suyu Yüze Nasıl Uygulanır?

Gül suyu cilt için tonik olarak, losyon olarak çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Peki, bu kullanım şekilleri nelerdir? Gül suyu yüze günde kaç kere sürülmeli?

Cildinizin yumuşaması, temizlenmesi, canlanması ve ferahlık kazanması için gül suyunu bir pamuğa batırdıktan sonra yüz, boyun, dekolte bölgesine gün boyu ara ara uygulayabilirsiniz.

Erkekler gül suyunu tıraş sonrası tahrişi önlemek amacıyla kullanabiliyor.

Gül suyunu tonik olarak uygulayabilirsiniz.

Makyaj temizlemek için gül suyunu kullanabilirsiniz.

Pamuğa dökeceğiniz bir miktar gül suyu ile gözaltı şişkinliklerinden kurtulabilirsiniz.

Sabahları oluşan göz şişkinliği için buz kalıbında gül suyu dondurup sabahları kompres yapabilirsiniz.

Her cilt tipine uygun olduğu için çeşitli yüz maskelerinde kullanılabiliyor.

Baş ağrısı durumlarında gül suyu ile şakaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

Yüze yapılan uygulamaların yanı sıra gül suyunu koltuk altınıza sürerek istenmeyen kokuları giderebilirsiniz. Ayrıca banyoda durulama suyuna gül suyu ekleyerek vücudunuzun yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Gül Suyu Yüze Sürüldükten Sonra Yıkanır Mı?

Gül suyu fazla kullanılmadığı sürece yıkamaya gerek duyulmayan bir üründür. Eğer gül suyunu cildinizde fazla kullanırsanız, yarım saat beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.