Himalaya Tuzunun Faydaları Nelerdir? Himalaya Tuzu Nedir, Ne İşe Yarar?

Himalaya tuuz içeriğinde en fazla minerali bulunduran tuzdur. 84 farklı mineral içerir. Himalaya tuzunun çıkarıldığı yer ise Pakistan'dır. Pencap bölgesinden çıkarılan bu tuz dünyada katkı maddesi en az olan tuz olarak bilinmektedir. Himalaya tuzunun aynı zamanda kalsiyum, sodyum, iyot ve fosfor oranı da çok yüksektir. Bu yüzden himalaya tuzu ne işe yarar sorusu merak edilen konular arasında yer alır. Himalaya tuzu hakkındaki birçok bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Himalaya Tuzu Faydaları Nelerdir?

Himalaya tuzu astım hastalığına sahip kişilerin tedavisinde kullanılabilir. Havayı dengeleyerek sık öksürükleri keser.

Stresi yok etme özelliği bulunur.

Uyku düzeni sorunu yaşayanlar tarafından kullanılabilir. Bunun için himalaya tuzu lambası kullanılabilir. Bu lamba ile uykuya geçiş hızlanır.

Antioksidan özelliği bulunur, böylelikle vücutta biriken zararlı maddeleri dışarı atmayı sağlar.

Böbreklerde biriken asitleri temizler.

Havadaki nem dengesini sağlar.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasında yardımcı olur. Bu da kişilerin daha hızlı kilo vermesine yol açar.

İyot oranı yüksektir. Kullanımı ile iyot eksikliğinden meydana gelen guatr riskine iyi gelir.

Kireçlenme ve kemik hastalıklarına iyi gelir.

Migrene iyi gelir.

Sinüs yollarını açtığı için burun tıkanıklığı yaşayan kişilere iyi gelir.

Ölçülü bir şekilde tüketilirse tansiyonu dengede tutar.

Himalaya Tuzu Nasıl Kullanılır?

Himalaya tuzunun farklı kullanım şekilleri bulunmaktadır. Kişiler himalaya tuzunu yemeklerde kullanılabilir. Keskin bir tuz olduğu için yemeklerdeki kullanımına dikkat edilmesi gerekir.

Cilt için kullanımı tercih edilebilir.

Kişilerin bacaklarında meydana gelebilen uyuşma durumlarında kullanılması tercih edilebilir. Bunun için himalaya tuzu ve su ile yapılan ayak kürü ile ayaklarınızı 20 ya da 30 dakika bu su içerisinde bekletebilirsiniz.

Himalaya tuzu lambaları da migren ağrıları için son dönemlerde kullanılmaktadır.

Himalaya Tuzu Nerelerde Kullanılır?

Himalaya tuzu yemeklerde, cilt bakım ürünlerinde, ayak detoksunda ve lamba üretiminde kullanıldığında migren için kullanılır.

Himalaya Tuzunda İyot Var Mı?

Himalaya tuzunun içeriğinde yüksek oranda iyot bulunmaktadır. Ancak bazı uzmanlar bu konuda fikir ayrılığındadır. Kimi uzmanlara göre himalaya tuzundaki iyot oranı insan vücudu için yeterli değildir.

Himalaya Tuzu ile Bağırsak Temizliği Nasıl Yapılır?

Himalaya tuzu için bağırsak temizliği oldukça basit bir şekilde yapılmaktadır. İşte gerekli malzemeler:

2 çay kaşığı himalaya tuzu

5 bardak saf su

Yapılışı:

Suyu ısıtın. Kaynar değil ılık olmasını sağlayın.

Cam bir kavanoz içerisine suyu döktükten sonra tuzu ekleyin.

Ekledikten sonra tüm tuz su içinde eriyene kadar kavanozu çalkalayın.

Ardından 5 dakika gibi bir süre içinde 1 litre hazırladığınız suyu için.

İçtikten sonra yatağa ya da koltuğa geçerek yarım saat boyunca sağ tarafınıza yatın. Bir taraftan da karın bölgesine masaj işlemi uygulayın. Bu işlemi sol tarafınıza da uygulayın.

İşlemi uyguladıktan sonra 1 ya da 2 saat boyunca sık tuvalete çıkma ihtiyacınız olabilir.

Himalaya Tuzu Zararları Nelerdir?

Himalaya tuzunun içeriğinde 84 farklı mineral bulunur. Bu minerallerin bir kısmında radyoaktif etkiler bulunabilir. Bu yüzden bazı uzmanlar himalaya tuzunun kanserojen olabileceğini ifade etmektedir.