İncir Sütünün Faydaları Nelerdir? İncir Sütü Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

İncir sütünün faydaları tahmin edilenden çok daha fazladır. Siğilden birçok cilt problemine kadar bu sütün kullanıldığı yıllardır bilinmektedir. Ağustos ayının son günlerine doğru hasat edilen incir birçok faydası ile öne çıkar. Şifa kaynağı olarak bilinen bu meyvenin içerisinden çıkan süt de kendisi kadar faydalıdır. İncir sütü diş ağrısına iyi gelir mi ya da yüze sürülür mü sorularının tüm yanıtlarını yazının devamında bulabilirsiniz.

İncir Sütü Ne İşe Yarar?

Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen incir sadece tatlı ve lezzetli bir meyve değildir. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu sütü sayesinde son derece faydalı bir meyvedir. Anjeer olarak da bilinen ve dut ailesinin bir üyesi olan incir oldukça önemli bir mineral kaynağıdır. İncir sütü neye iyi gelir sorusuna ise şu şekilde yanıt verilebilir:

İncir sütü düzeli kullanıldığında cilt lekeleri üzerinde olumlu etkileri vardır.

Yüksek besin değerine sahiptir ve güçlü antioksidandır.

Kepeklenmenin önüne geçer.

Mikrop kırıcı özelliği vardır.

Kulak içerisindeki iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

Sivilce oluşmasını engeller

Cilt kaşıntılarına karşı iyidir.

Cilt tonunu eşitler ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır.

Topuk çatlaklarına iyi gelir.

Gözenekleri sıkılaştırır.

Cildin yağlanmasını önler.

İncir sütü yüze sürülür mü sorusuna ise evet şeklinde yanıt verilebilir. Ancak kullanım şekli son derece önemlidir. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığında incir sütünün cilde faydaları oldukça fazladır.

İncir Sütü Egzamaya İyi Gelir mi?

İncir sütü egzama rahatsızlığının oluşturduğu etkileri en aza indirebilir. Ciltte kaşıntı oluşması son derece rahatsız edici bir durumdur. Egzama hastalarının ciltlerinde meydana gelen kaşıntıyı gidermede incir sütünün oldukça önemli etkileri vardır. Ancak incir sütünün düzenli kullanılması sayesinde bu etkileri görmek mümkün olabilir. Sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan incir sütü iyileşme sürecini hızlandıran bir takviyedir.

İncir Sütü Nasıl Kullanılır?

İncir sütü kullanımında dikkatli olunması gerekiyor. Fazla kullanmak cildinizin yorulmasına neden olabilir. Kullanım sırasında dikkat etmeniz gerekenler ise şunlardır: