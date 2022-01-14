İngiliz Karbonatının Faydaları Nelerdir? İngiliz Karbonatı Ne İşe Yarar?

İngiliz karbonatı ile normal karbonat arasında uçurum derecesinde farklar olmasa da İngiliz karbonatı normal karbonatın en üst seviye gücünde olması demektir. Yani İngiliz karbonatı normal karbonat gibi kullanılabilir fakat İngiliz karbonatından kesin çözümler görebilmek daha olasıdır.
Asıl amacı insan vücudundaki asit düzeyini düzenlemesi olan İngiliz karbonatı, sodyum bikarbonat olarak bilinir. Halk arasında ham karbonat olarak da anılıyor. İngiliz karbonatı, vücuttaki asit ve su oranlarını dengelemekten, cilt sağlığına hatta kanser türlerine karşı savaş açmaya kadar birçok soruna iyi geliyor. Ayrıca, enfeksiyon ve iltihap gibi kötü virüslere için de son derece koruyucu özellikleri vardır. İngiliz karbonatı alkali beslenme düzeninde kullanılırken kilo verme sorunlarına da çare oluyor.
İngiliz karbonatını düzgün bir şekilde kullanmanın önemi büyüktür. Bu yüzden mutlaka bir hekime danışılarak kullanılmaya başlanması doğru olacaktır.
İngiliz karbonatının en yaygın kullanım biçimi suya karıştırılarak tüketilmesidir. Bir litre su içerisine bir çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyerek gün içerisinde bu suyu içebilirsiniz. Kek, börek, poğaça gibi pişireceğiniz yiyeceklerde de rahatlıkla İngiliz karbonatı kullanabilirsiniz. Ayrıca, İngiliz karbonatının yiyecek ve içeceklerde kullanılmasının dışında birçok tüketim alanı bulunmaktadır.
Örneğin; İngiliz karbonatını tüm ev temizliği işlemlerinde kullanabilirsiniz. Mükemmel bir parlatıcı olan İngiliz karbonatı sirke ile karıştırıldığında çok iyi bir temizleyici haline geliyor. Tezgah, lavabo, fırın, ocak gibi birçok mutfak eşyası temizliğinde rahatlıkla kullanılan İngiliz karbonatı, halı, koltuk gibi kumaş eşyalarda da harikalar yaratabiliyor. İngiliz karbonatını şampuanınıza katarak yağlı saçlar için çok iyi bir arındırıcı olarak kullanabilirsiniz. İngiliz karbonatı doğal bir yağ ile karıştırılır ve cilt için peeling olarak kullanılabilir.
İngiliz karbonatı asit içerdiği için çok fazla tüketildiğinde kötü sonuçlara sebep olabilir. İngiliz karbonatını bir gün tükettikten sonra iki, üç gün kullanmamakta fayda vardır. Hamilelerin ve emziren kadınların tüketmemesi iyi olacaktır. Ayrıca İngiliz karbonatını karaciğer hastalarının kullanması oldukça tehlikelidir. Son olarak İngiliz karbonatının yemeklerden hemen önce ve sonrasında tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.