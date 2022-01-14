İp Atlamanın Faydaları Nelerdir? İp Atlamak Hangi Bölgeleri Zayıflatır?

İp atlamak zahmetsiz ve maliyetsiz sporların başında yer alır. Hemen hemen herkesin rahatlıkla hayatına dahil edebileceği ip atlama tüm vücudun çalışmasına daha az zamanda daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Bu yazımızda ip atlamanın faydalarına ve uygulanabilen ip atlama tekniklerine, programlarına değineceğiz.

İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?

İp atlarken vücuttaki tüm kaslar çalışır. Bu da seratonin salgılanmasını sağlar. Yani vücutta mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar.

İp atlamak vücuttaki oksijenin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kalp, akciğer ve dolaşım sisteminin güçlenmesini sağlar.

Kasları geliştirip, kuvvetlendirir.

Denge, koordinasyon ve refleks duygusunu geliştirir.

Metabolizmayı hızlandırır.

İp atlarken terleme sonucu vücuttaki toksinler atılır.

Kişileri kemik erimesinden korur.

İskelet sağlığını korur. Daha dik durmayı sağlar.

Zayıflamak İçin İp Atlama Programı Nasıl Yapılır?

Şüphesiz zayıflamak için yalnızca beslenmeye dikkat etmek yeterli olmayacaktır. Bunun yanında spor da yapmak sürecin hızlanmasına ve ulaşılacak yeni görünümün en iyisi olmasına yardımcı olacaktır. İp atlamak sporların arasında en zahmetsiz ve maddi açıdan en uygun olanlarındandır. Ancak kişiler ip atlamayı da günlük hareket durumlarına ve kilolarına göre ayarlamalıdır. Başta zor gelen dakika zamanla kolaylaşacak ve bir üst seviye daha çok dakikaya çıkılması gerekecektir. İp atlama programını kişinin kendine göre ayarlaması çok daha iyi olacak olsa da bizde örnek alabileceğiniz ufak bir program paylaşmayı ihmal etmeyeceğiz.

30 gün uygulanacak bu program her geçen gün sürenin artması ve 5 gün arayla dinlenmeden oluşan bir programdır.

1.GÜN 3 DAKİKA

2.GÜN 5 DAKİKA

3.GÜN 5 DAKİKA

4.GÜN 6 DAKİKA

5.GÜN DİNLENME

6.GÜN 6 DAKİKA

7.GÜN 8 DAKİKA

8.GÜN 8 DAKİKA şeklinde gitmektedir.

İp Atlama Teknikleri Nelerdir?

Nasıl kişinin ip atlama programında kendi yaşamını ve hareket seviyesini, kilosunu dikkate alıp program uygulaması gerekiyorsa ip atlama tekniklerinde de bu durum geçerlidir. Kişiler kendilerine en uygun teknikte ip atlamalı ya da zamanla teknikler arası geçiş yapmalıdır.

Bilinen ve en çok uygulanan ip atlama tekniği klasik iki ayakla atlamadır. Başka tekniklerden bahsedecek olursak topuk vuruşu vardır. Her ayak aynı anda zemine basmaz birbirlerinin arkasından giderek topuk değdirerek atlanan tekniktir. Çapraz atlama vardır. Bu atlama tekniği orta seviyedeki herkesin kullanabileceği bir tekniktir. Ayaklar klasik iki ayakla atlamada olduğu gibi hareket ederken ip çapraz hale getirilir. Bunun yanında geriye doğru atlama ve dizleri yükselterek atlama gibi başka teknikler de bulunmaktadır.

Her Gün İp Atlamak Kilo Verdirir mi?

Düzenli ip atlamak tabii ki önemlidir kişiye de iyi gelir ancak kilo vermek için tek başına yeterli değildir. Kilo vermek için kalori açığı oluşturulmalıdır. Bunun için de ip atlamakla birlikte beslenme de büyük önem taşır. Yani kişi hem beslenmesine dikkat eder hem de düzenli bir şekilde, her gün ip atlarsa kilo verir.

Yetişkin bir insan ip atlarken ortalama 15-20 kalori yakmaktadır. Yani on beş dakikada 200-300 kalori yakabilir. Kısa sürede bu denli kalori yakılması zayıflamak isteyenler için tercih edilecek sporların başında yer almasını sağlar. İp atlayarak zayıflama süreci hızlandırılabilir. Kasları da şekillendirdiği için kişi daha fit ve sıkı görünür.

İp Atlamak Hangi Bölgeleri Zayıflatır?

İp atlamak hemen hemen vücudun her bölgesinin çalışması demektir. İp atlarken vücut ağırlığının tamamını bacaklar çeker, ipin hareketlenmesi için kolumuz ve omuzlarımızdan yardım alırız. Boyun ve omuz bacak ve kol kaslarına göre daha az çalışır. Ancak bu söylediklerimizden yola çıkarak ip atlamak vücudun her bölgesini zayıflatır. Kas oluşumundan ziyade daha fit bir görüntünün ortaya çıkmasına katkı sağlar.