İyotun Faydaları Nelerdir? İyot Ne Zaman Alınmalı, Hangi Besinlerde Var?

İyot gebelik ve bebeklik döneminde yeterli miktarda alınması gerekli olan besinler arasında yer alıyor. İyot eksikliği yaşayan kişiler ilerleyen yaşlarında ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bunun yanında iyot eksikliği bulunan kişilere çeşitli beslenme önerileri de yine uzmanlar tarafından yapılır. İyotun faydaları ve eksikliği durumunda karşılaşılabilecek durumlar hakkındaki tüm detaylar…

İyotun Faydaları Nelerdir?

Tiroid bezinin sağlıklı bir çalışması için en temel besin maddelerinden birisi de iyottur. İyotun düzenli ve yeterli miktarda alınması birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. En bilinen faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

Tiroid bezlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar.

Kansere yakalanma risklerini en aza indirir.

Çocuklarda büyümeyi destekler

Gelişime destek verir.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

İyot eksikliğinde görülen hastalıklar arasında büyüme geriliği, diş gelişiminde gecikme, ergenlikte gecikme, zayıf zihinsel gelişim, düşük IQ ve öğrenme güçlüğü gibi durumlar vardır.

İyot Ne Zaman Alınmalı?

Bebeklerde iyot yetersizliği hastalıkları çeşitli belirtiler ortaya çıkarır. İyotun eksik olması durumunda dilde genişleme, kasların zayıflaması, aşırı uyku ve yenidoğan guatrı gibi sorunlar meydana gelir. Bu nedenle bebeklik döneminden itibaren yeterli ve düzenli miktarda iyot alımına dikkat edilmesi gerekir.

Günlük olarak yetişkin kişilerin alması gereken iyot miktarı 150 mikrogramdır. Hamilelik döneminde ise 220 mikrogram alınması gerekir. 1- 13 yaş arasındaki çocukların ise alması gereken iyot miktarı 90- 120 mikrogramdır.

İyot Hangi Besinlerde Var?

İyot bakımından oldukça zengin besinler arasında şunları saymak mümkündür:

Peynir

İnek sütü

Yumurta

Ton balığı

Morina balığı

Karides

İyotlu tuz

Yoğurt

Deniz yosunları

Kuru erik

İyot açısından en zengin besinlerdir. Tuz içerisinde iyot miktarı son derece fazladır. Yemeklerde tuz kullanımında fazlaya kaçmamak adına günde 2 gram kullanmak yeterli olmaktadır.