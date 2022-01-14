Jelibon Faydaları Nelerdir? Sporcular Neden Jelibon Yer?

Jelibonun içeriğinde sağlığa faydası olan ürünler de kullanılıyor. Bu nedenle özellikle sporcular tarafından sıklıkla tüketiliyor. Peki, jelibon ne işe yarar? Konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Jelibonun Faydaları Nelerdir?

Jelibonun içeriğinde şeker ve boya maddelerinin bulunduğu biliniyor. Yine de abartılmadan tüketildiğinde insan sağlığına çeşitli faydaları bulunuyor. Jelibonun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kolesterol ve pürin içermiyor.

Cildin genç kalmasına yardımcı oluyor.

Jelibonun formülünde 15 farklı aminoasit bulunuyor. Bu durum vücudun kansere karşı direnç kazanmasını ve çeşitli mikroplara karşı dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

Jelibonun yapımında hayvanlardan elde edilen jelatin maddesi kullanılıyor. Bu madde, kemiklere ve eklemlere önemli bir fayda sağlıyor.

Kemik erimesi hastalığının önüne geçilmesi ve eklem rahatsızlıklarının hafifletilmesi için jelibon tüketilebiliyor.

Sindirimi kolay olarak biliniyor.

Eklemlerdeki kıkırdak dokunun gelişmesinde etkili rol oynuyor.

Jelibonlar zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı oluyor.

Yüksek konsantrasyon için fayda sağlıyor.

E kodsuz ve katkısız gıda maddesi olarak biliniyor.

Jelatinin Faydaları Nelerdir?

Jelatin, jelibonun yapımında kullanılan bir ürün olarak biliniyor. Hayvanların kemik, cilt, tendon ve bağlarından çıkarılan ve kolajenin işlenmesi sonucu elde edilen protein ürünü olarak da geçiyor. Jelatinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Cilt, saç ve tırnak görünümünün iyileşmesine katkı sağlıyor.

İçeriğinde yağ ve karbonhidrat bulunmadığından kilo vermeye yardımcı oluyor.

Karaciğer hasarını azaltıyor.

Eklem ve kemik sağlığına iyi geliyor.

Düzenli ve kaliteli uyku elde edilmesini sağlıyor.

Şizofreni gibi zihinsel hastalıkların azaltılmasına yardımcı oluyor.

İçeriğinde yer alan glisin sayesinde hafızayı güçlendirmede etkili rol oynuyor.

Mide kanseri, lösemi ve kolon kanseri gibi hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatıyor.

Sporcular Neden Jelibon Yer?

Jelibonlar hızlı sindirilen şekerleme olarak biliniyor. Bu şekerlemeler basit şekerlerden oluşması, hızlı sindirilmesi ve insülin düzeyini arttırıyor. Bu durum kas onarımı ve büyümesini de sağlıyor. Antrenmanlardan sondaki ilk 30 dakika içerisinde 20 ila 40 jelibon tüketimi yapılabiliyor. Bu da 135 ila 270 kalori, 3 ila 6 gram protein, 30 ila 60 gram arası karbonhidrat ve 0 gram yağ anlamına geliyor.

Jelibonun Kemiklere Faydası Nelerdir?

Jelibonun içeriğinde yer alan jelatin sayesinde kemiklerin gelişimi ve onarımı için fayda sağlanmasına yardımcı oluyor. Peki, jelibon dizlere iyi gelir mi? Jelibonun diz ve eklem ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Bu nedenle abartılmadan tüketildiğinde kişiye fayda sağlayabiliyor.

Jelibon Kolajen Mi?

Jelibonun yapımında jelatin kullanıldığı için içeriğinde kolajen bulunuyor. Jelatin hayvanların kemik, tendon ve bağlarının çıkarılıp kolajen ile işlenmesi sonucunda elde ediliyor. Bunun için sığır jelatini kullanılıyor.

Sığır jelatinin besleyiciliği yüksek olarak biliniyor. Vücut için gıdalarla alınması gereken aminoasitleri içeren jelibonlar bunun yanı sıra kıkırdak dokusunun yeniden oluşturulması için gerekli olan kolajeni de bünyesinde barındırıyor. Vücut tarafından kolajen oluşturulması için kullanılan iki temel aminoasit olan glisin ve prolin, sığır jelatini açısından zengin olarak tüketiliyor.