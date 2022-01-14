Jojoba Yağının Faydaları Nelerdir? Jojoba Yağı Ne İşe Yarar?

Son yıllarda popüler olan fakat alternatif tıp alanında yüzlerce yıldır kullanılan jojoba yağı, günümüzde daha çok cilt ve saç bakım alanlarında kullanılıyor. Tıptaki adıyla "simmondsia chinensis" olarak bilinen jojoba yağı, çalı türü bitkiler arasında yer alıyor. Jojoba yağı ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizlerle.
İçerdiği zengin yağ asitleri ve E vitamini sayesinde kozmetik sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden biri olan jojoba yağı, besleyici ve nemlendirici özelliğiyle dikkat çekiyor. Az miktarda bile uygulandığında saç derisine ve cilde fazlasıyla bakı uyguluyor. Jojoba yağının çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Jojoba yağının pek çok kullanım alanı bulunuyor. Cilt, saç, vücut ve tırnak bakımında jojoba yağını kullanabilirsiniz. Peki, jojoba yağı tam olarak nasıl kullanılıyor?
Jojoba yağını krem içerisine 1 ya da 2 damla damlatarak karıştırabilirsiniz. Ardından yüzünüze kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Vücudunuza kullanmak istiyorsanız ise bir bakım ürününe karıştırarak dirsek, topuk gibi çatlamış vücut bölgelerine uygulayarak kullanabilirsiniz.
Bir miktar jojoba yağını tırnağınıza ya da tırnak kenarına sürerek kullanabilirsiniz.
Jojoba yağının saç üzerinde pek çok faydalı etkisi bulunuyor. Örneğin jojoba yağı ile çeşitli saç maskesi hazırlayabilirsiniz. Tüm saçınıza jojoba yağı sürüp yarım saat bekletip, ardından saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Ayrıca kuru ve kırık saçlara sahipseniz gün içerisinde birkaç damla jojoba yağını saç uçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu uygulama saçınızdaki kırıkların azalmasına yardımcı oluyor.
Jojoba yağını saç şekillendirmek için de kullanabilirsiniz. Saç derisini beslemek, kepekleri azaltmak ve saçın sağlıklı uzamasını sağlamak için şampuanınıza birkaç damla jojoba yağı damlatabilirsiniz. Jojoba yağını tek başına kullanmanızın yanı sıra farklı yağlarla harmanlayarak etkili saç bakım formülleri yaratabilirsiniz.