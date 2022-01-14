Kantaron Otunun Faydaları Nelerdir? Kantaron Otu Ne İşe Yarar?

Köklü bir tarihi bulunan kantaron otunun kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı türleri bulunan kantaron otunun faydaları ise saymakla bitmez. Kantaron otu farklı bölgelerde farklı isimlerle de anılabilir. Kantaron otunun en bilinen isimleri koyun kıran, ılış ve mayasıl otudur. Alternatif tıp için vazgeçilmez bir bitki olan ve genellikle yağı kullanılan kantaron otunun faydaları için yazımızı okuyabilirsiniz.

Kantaron otu ne işe yarar?

Kantaron otunun içinde antiseptik özellik bulunur. Bu yüzden kantaron otu vücudu enfeksiyon ve bakterilerden korumaya yardımcı olur.

İltihap oluşmasını önlerken var iltihapların da iyileşme sürecini hızlandırır. Hücre yenilemede yardımcı bir bitkidir.

Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Varis ve egzama gibi sorun yaşayan kişilerin kullanması önerilir.

Çay olarak da tüketilebilen bu bitki iştah açar.

Sindirim sistemini düzenler ve mide sorunlarının düzelmesinde önemli bir rol oynar.

Kanserli hücrelere karşı koruyucu bir kalkan görevi görür, bu yüzden bu hücrelerin oluşmasını engellemede de önemli bir role sahiptir.

Hormanların sağlıklı salgılanmasında önemli bir görev görür.

Kadınlar için büyük sancı ve ağrılara yol açan regli dönemlerinin daha sakin ve ağrısız geçirilmesinde yardımcı olur.

Bel ve baş bölgelerinde gerçekleşen ağrıların geçmesine yardımcı olur.

Antidepresan etkisi gösterir. Sinirli ve gergin durumlarda yatışmanızı sağlar.

Uykusuzluk, stres hali ve yorgunluğa iyi gelir. Rahatlamanızı sağlar.

Seratonin salgılanmasını sağlar.

Cilt sağlığı için çok faydalıdır. Sivilce ve akne oluşumunu engeller. Sivilce ve güneş lekelerinin azalmasında olumlu etkiler gösterir.

Kantaron otu nerede yetişir?

Kantaron otu dünyanın pek çok bölgesinde kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Avrupa ve Balkanlardaki pek çok şehirde kantaron otuna rastlanır. Türkiye'de ise kantaron otunun en çok görüldüğü bölgeler Ege bölgesi ve Kazdağları'dır. Tarlalarda, ormanlarda ve yol kenarlarında kantaron otuna rastlanabilir.

Kantaron otu yağı faydaları?

Antibakteriyel özelliğe sahiptir.

Açık yaraların daha kısa sürelerde iyileşmesini sağlar. Enfeksiyon ve mantarlara karşı koruma sağlar.

Hücreleri yeniler.

Romatizmal hastalıklarda ağrıların azalmasında yardımcı olur.

Kasların güçlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenleyerek daha iyi çalışmasını sağlar.

Sakinleştirir, mutluluk hormonu salgılar.

Hemoroide iyi gelir.

İshale iyi gelir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Sarı kantaron otu nasıl kullanılır?

Sarı kantaron otu farklı şekillerde kullanılabilir. En sık kullanılan yöntem yağının çıkarılıp kullanılmasıdır. Bir pamuk üzerine damlatılan sarı kantaron yağını direkt olarak cilt üzerine sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Sarı kantaron yağını daha önce kaynattığınız su içerisine 1 yemek kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Böylelikle pek çok hastalığa çare bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra direkt olarak oral yoldan 1 çay kaşığı sarı kantaron yağını da içebilirsiniz.

Kantaron otu zararları nelerdir?

Alerjen hassasiyeti olan kişiler doğal bitkilerden elde edilen yağları kullanırken doktora başvurmalıdır. Doğanın mucizesi olarak adlandırılan kantaron otunun sayısız faydasının yanı sıra zararları da olabilir. Tansiyon ve hipertansiyon hastalarının kullanmaması ya da kullanmadan önce doktorlarına başvurması önerilir. Kantaronun zararları ise şunlardır: