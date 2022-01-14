Kapari Faydaları Nelerdir? Kapari Nasıl Tüketilir?

İçeriğinde bulunan yoğun aromatik maddeler sayesinde kendine özgü kokusu ve tadı olan kapari, salatalarda, çorbalarda, çay olarak ya da turşusu yapılarak tüketiliyor. Kapari hakkında daha detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kapari Faydaları Nelerdir?

Şifalı bitkiler arasında yer alan kapari, lösemi ve anemi gibi kan hastalıklarının, MS adı verilen kas hastalığının tedavisinde de kullanılıyor. Peki, bunların yanı sıra kapari ne işe yarar?

Bin bir derde deva olan kaparinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan kapari, kemik ve diş gelişimine katkı sağlıyor. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan ciddi diş rahatsızlıklarının riskini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Akciğer ve karaciğerin temizlenmesini destekliyor.

Karaciğer yağlanmasını önlüyor.

Zengin lif oranı sayesinde sindirim rahatsızlıklarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Tokluk hissi veriyor.

Dinç tutan bir enerji sağlıyor. Bu sayede kronik yorgunluk gibi durumların yaşanma riskini azaltıyor.

Flavonoid maddesini bünyesinde barındıran kapari, bu özelliği sayesinde yüksek oranda antioksidan etkisi gösteriyor. Bu durum vücuttaki serbest radikallerin idrar yolu ile atılmasını sağlıyor.

Ödem toplanmasını önlüyor.

B vitamini ve demir kaynağı olması sayesinde saçlara da iyi geliyor.

İçeriğindeki demir oranı sayesinde vücutta hemoglobin oluşumunun hızlanmasını sağlıyor.

Kapari Bitkisi Nerede Yetişir?

Kapari, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yetişiyor. Çalımsı bir yapıda olan ve dikenli bitkiler sınıfında yer alan kapari, potasyum ve fosfor açısından da oldukça zengin. Kalsiyumu da içeriğinde barındıran kapari, killi topraklarda kolaylıkla yetişiyor ve güneş ışığı alması gerekiyor.

Kendiliğinden yetişmesiyle bilinen kapari, tohum hâlinde yetişiyor. Ağustos ve eylül aylarında küçük karpuzlara benzeyen meyvelerden elde edilerek toplanıyor.

Kapari Nasıl Tüketilir?

Gebre otu olarak da bilinen kaparinin insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Peki, kapari nerede kullanılır? Şifa kaynağı bir bitki olan kapari, çoğunlukla turşusu ya da reçeli yapılarak tüketiliyor. Bunların yanı sıra kırmızı etin ve beyaz etin yanında meze olarak da kullanılabiliyor. Oldukça geniş bir kullanım alanı olan kapari, pizzaya ve salataya da ekleniyor. Çay olarak da tüketebileceğiniz kapari, birçok damağa hitap ediyor.

MS hastalığına iyi gelmesiyle de bilinen kapari, bu hastalık için 3 farklı şekilde tüketilebiliyor. Örneğin kapari karpuzu şeklinde sabahları aç karnına kullanabilirsiniz. Dilerseniz üzerine limon sıkarak daha lezzetli bir hâle getirebilirsiniz. Bir diğer tüketim şeklinde ise bir kasenin içerisine zeytinyağı, kekik, nar ekşisi ekleyerek içine salamura koyabilirsiniz. Bunların dışında ise kapari çayı olarak da MS hastalığına karşı tüketebilirsiniz.

Kapari Çayı Nasıl Yapılır?

Kapari çayı, diğer bitki çaylarına benzer şekilde hazırlanıyor.

Bir bardak su dolu demliğe 4 ya da 5 adet kapari tomurcuğu atmanız gerekiyor.

Ardından karışımı kaynatarak bir süre demlenmesini beklemelisiniz.

Sonrasında süzerek tüketebilirsiniz.

Dilerseniz kapari çayının kaynama aşamasında kabuk tarçın, zencefil gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Bal da ekleyerek kapari çayınızı lezzetlendirebilirsiniz.

Başka bir kapari çayı tarifi de şu şekilde: