Karadut Suyunun Faydaları Nelerdir? Karadut Suyu Nasıl Tüketilir?

Karadut suyu kolajen üretimine yardımcı olur. Bundan dolayı cildiniz ve saçlarınız için yararlıdır. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Lif bakımından zengin olan karadut suyunda, yüzde 14 RDA lifi bulunur. Şeker molekülleri gibi ufak parçalara ayrılmayan karbonhidratlara lif denir. Karadut suyu aynı zamanda, kolesterol seviyesinin dengede kalmasını sağlar. Detaylar yazımızda.

Karadut Suyunun Faydaları Nelerdir?

Karadut suyundaki C vitamini sayesinde kemiklerde ve dokularda kolajen üretimi artar. Bu sayede kırışıklık oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Cilt lekelerinin, sivilce izlerinin ve yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine ve azalmasına yardımcı olur.

Toksinlerin neden olduğu ve hastalıklara davetiye çıkaran serbest radikalleri azaltır.

Kansızlıktan yana şikayeti olanların mutlaka tüketmesi gerekir.

C vitamini yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan İskorbüt hastalığına iyi gelir.

Gribin ve soğuk algınlığının kolay atlatılmasını sağlar.

Karadut suyu, bağışıklık sistemini güçlendiren manganez içerir. Bu mineral Osteoporoz ve Epilepsi hastalığının etkilerini azaltır.

Beyin sağlığı için faydalıdır. Enerji vericidir, yorgunluğu ortadan kaldırır.

Diş eti hastalıklarına neden olan bazı bakterileri yok eder.

Karadut suyunda bulunan K vitamini kanama ve pıhtılaşma bozukluklarına karşı korur. Kemikleri güçlendirir, kırık ve çatlaklara karşı direnci artırır.

Karadut Suyu Nasıl Tüketilir?

Öncelikle karadutları, su berraklaşana kadar yıkamalısınız.

Temiz olduğundan emin olduktan sonra su ile beraber bir tencerenin içine aktarmalısınız.

Orta veya düşük ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakmalısınız. Tamamen kaynadıktan sonra, ocağı kısarak 4-5 dakika daha kaynatmalısınız. Bu aşamada isteğe bağlı olarak biraz şeker veya bal ekleyebilirsiniz.

Altını kapattıktan sonra, karadutları bir çatal yardımıyla ezmelisiniz.

Temiz bir tülbent yardımıyla süzerek başka bir kaba aktarmalısınız. Böylece posası ayrılır ve sadece suyu kalır.

Tüm işlemleri bitirdikten sonra cam bir şişeye doldurarak muhafaza etmek için buzdolabına kaldırmalısınız.

Karadut Suyu Kan Yapar Mı?

Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinen Karadut suyu, bu hastalıktan şikayet edenlerin kesinlikle tüketmesi gereken bir içecektir. C vitamini, demir emilimine yardımcı olduğu için, demir eksikliğinden kaynaklı anemiye iyi gelir.

Aynı zamanda karaduttaki K vitamini, kanama bozukluklarını önler. Özellikle kadınların regl dönemindeki yoğun kanamayı dengelemeye yardımcıdır. Bundan kaynaklı kansızlığı da önler. Pıhtılaşma bozukluğundan dolayı aşırı kanaması olanların, düzenli bir şekilde Karadut suyu tüketmeleri tavsiye edilir.

Karadut Suyu Ne Zaman İçilir?

Özellikle sabahları aç karnına 1 bardak tüketmek, faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Her şeyde olduğu gibi ölçüyü kaçırmamaya dikkat edilmesi gerekir. Erken saatlerde içilmesi bağırsak problemlerinden şikayetçi olanlar için yararlıdır. Karadut suyu kabızlığa iyi gelir, bağırsakta tıkanmaya ve çocuklarda gelişimi engellemeye neden olan parazitleri döker.

Karadut Suyu Kilo Aldırır Mı?

Hayır aldırmaz, aksine kilo vermenize yardımcı olur. Özellikle şekersiz hazırlanan Karadut suyu, diyet menüsüne mutlaka eklenmelidir. Çünkü sindirim sistemini çalıştırdığı için kilo vermeyi de hızlandırır. Tatlı yeme isteğini bastırır. Yağ, kalori ve karbonhidrat oranı düşüktür ve rahatlıkla tüketilebilir.

Karadut Suyu Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

Şeker hastaları tarafından karadut suyu mutlaka kullanılmalıdır. Çünkü kan şekeri seviyelerini içindeki lifler sayesinde dengeler. Özellikle bol miktarda nişasta içeren yemeklerden sonra tüketilmesi yararlıdır. Bu şekilde şeker seviyesinin yükselmesi engellenmiş olunur.

Karadut Suyu Gaz Yapar Mı?

Sindirim sistemini dengeleyen ve düzenli çalışmasını sağlayan Karadut suyunun fazla tüketilmemesi gerekir. Çünkü içerisinde bulunan sorbitol, şeker hastaları için ideal bir tatlandırıcı olsa bile bağırsaklarda gaz, sancı, ishal ve şişkinlik oluşumuna neden olabilir. Hatta bazı durumlarda mide bulantısı da yapabilir. Bu yüzden tüketirken ihtiyatlı davranmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir.