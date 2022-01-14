Karpuz Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Karpuz Çekirdeği Yenir Mi?

Gün içinde tükettiğimiz her besinin insan vücuduna farklı etkileri bulunur. Bunlardan biri de karpuz çekirdeğidir. Sıcak havalarda soğuk bir şekilde tüketilen ve yaz aylarının en sevilen meyvesi olan karpuz tatlı bir meyvedir. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan insanın severek tükettiği karpuz meyvesinin çekirdekleri de oldukça faydalıdır. Bu yüzden karpuzun çekirdekleri ile birlikte yenilmesi gerekir ancak kişiler bunu çok fazla tercih etmez. İşte karpuz çekirdeğinin bilinmeyen faydaları.

Karpuz çekirdeği faydaları nelerdir?

Karpuz çekirdeğinin içerisinde omega-3 yağ asitleri bulunur. Bunlar cilt bakımı için faydalı yağlardır. Bu yüzden karpuz çekirdeğinin tüketimi cildi nemlendirmeye yardımcı olur.

İçerisinde antioksidan da bulunan karpuz çekirdeği cilt üzerindeki lekelerin azalmasını sağlar.

Gözenekleri açar ve akne oluşumunu engeller.

Magnezyum, protein, bakır ve demir bileşenlerine sahip olan karpuz çekirdeği saç sağlığı için de faydalıdır. Düzenli kullanımda saçın parlak ve güçlü olmasına yardımcı olur.

Düşük kan basıncına iyi gelir. Protein ve amino asit içeriği ile büyüme ve gelişim dönemlerini olumlu destekler.

Dokuların gelişmesine ve sağlıklı hücrelerin oluşmasına katkı sağlar.

Enerji vericidir.

Kan şekerinin kontrol edilmesinde yardımcı olur.

Yüksek kolesterolün düşürülmesini sağlayabilir.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki güçlü magnezyum oranı ile kemik sağlığına iyi gelir. Osteoporozun oluşmasını engeller.

Karpuz çekirdeği yenir mi?

Karpuz çekirdeğinin karpuz meyvesi ile birlikte tüketilmesinin insan sağlığı için bir zararı yoktur. Aksine karpuzun çekirdekleri ile birlikte yenilmesi önerilir. Sadece küçük yaştaki çocukların boğazlarına kaçma ihtimali ile çekirdeksiz yenmesi önerilir. Bunun yanı sıra karpuz çekirdeği ayrı olarak da çerez halinde satılır ve tüketilir.

Karpuz çekirdeği zararları nelerdir?

Karpuz çekirdeğinin tüketiminin insan sağlığına herhangi bir zararı olduğu bilinmemektedir. Ancak bazı çok fazla tüketim gerçekleştiğinde sindirim sistemine zara verebilir. Çok nadir de olsa apandist sorununa yol açabileceği ifade edilir.

Karpuz çekirdeği nasıl ekilir?

Karpuz çekirdeğinin ekimi için ilkbahar aylarını tercih etmelisiniz. Kapalı ve ılık bir ortamda toprağınızı hazırladıktan sonra toprak gübre ile karıştırılmalıdır. Ardından toprağın üzerine karpuz çekirdekleri serpiştirilmelidir. Tohumların da üzeri ince bir tabaka toprak ile örtüldükten sonra sulama işlemi yapılmalıdır. Fide haline geldikten sonra daha büyük bir saksıya ekilmelidir.

Karpuz çekirdeği kilo yapar mı?

Karpuz çekirdeğinde lif oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden sindirim sisteminizin daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar. Bu bağırsak sisteminin da hızlı çalıştığının işaretçisi olduğu için kilo verme döneminde belirli ölçülerde karpuz çekirdeği tüketmek kilo vermeye de yardımcı olur. Ancak çok fazla tüketimi gerçekleştiril ise karpuz çekirdeği kilo alınmasına yol açabilir.

Karpuz çekirdeği nasıl yenir?

Karpuz çekirdeği iki farklı şekilde yenir. Bunlardan biri karpuz meyvesi ile birlikte kabuğuyla yemektir. Kabuklu bir şekilde karpuzla tüketilse de mide onu hazmedecektir. Diğer bir yeme şekli ise çerez olarak tüketmektedir. Kavrulmuş ya da yaş olan karpuz çekirdekleri ayçiçeği ya da kabak çekirdeği gibi kabuğundan ayırılarak yenir.