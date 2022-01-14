Kayısı Çekirdeği Yağının Faydaları Nelerdir? Kayısı Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı çekirdeği yağı son zamanlarda kozmetik sektöründe çok fazla kullanılmaya başlandı. Cilt bakım ürünlerinden saç ürünlerine kadar geniş ölçüde kullanılan kayısı yağının faydaları oldukça fazladır. Aromaterapi alanında da kullanılan bu yağ her geçen gün biraz daha popülaritesini artırıyor. Kayısı yağının yüze faydaları ile ilgili olarak tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.
Çeşitli alanlarda kullanılan kayısı çekirdeği yağı, saç ve cilt bakımında sıklıkla kullanılır. Bunun yanında masaj sektöründe de çok tercih edilen yağ türlerinden biridir. Kayısı çekirdeği yağının faydaları arasında şunlardan bahsedilebilir:
Kayısı yağının saça faydaları da oldukça fazladır. Daha canlı ve parlak saçlara kavuşmak isteyen herkes rahatlıkla kullanabilir.
Kayısı yağı saç ve cilt sorunlarının giderilmesinde kullanılır. Bu yağın en önemli özelliği cildin nem dengesini korumasıdır. Bunun yanında yaraları iyileştirmeye yarar. El ve ayak sağlığına oldukça iyi gelir. Bunlara ek olarak saçı besleyen bir yapısı bulunur. Saç maskeleri hazırlanırken içerisine eklenen kayısı çekirdeği yağı saçlarınızın daha parlak görünmesine yardımcı olur. Kullanımı son derece basit olduğundan günümüzde birçok kişi rahatlıkla kullanabilir.
Cildiniz birtakım deformasyonlara maruz kalmışsa kayısı çekirdeği yağını kullanabilirsiniz. Bu yağın cilt üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:
Bu faydaları yanında saç bakımında da çok fazla kullanılır. Ancak kullanım konusunda belirli kriterlere dikkat edilmesi gerekir.
Kayısı çekirdeği yağını eğer saçınız için kullanacaksanız hazırladığınız saç maskesinin içerisine ekleyebilirsiniz. Yaralar üzerinde kullanmayı düşünüyorsanız pamuk yardımı ile yaranın üzerine uygulayabilirsiniz. Bu yağı kendiniz evde de yapabilirsiniz. Bir litre zeytinyağı, bir su bardağı kayısı çekirdeği, bir su bardağı kayısı ile kendi yağınızı kolayca hazırlayabilirsiniz.
Zeytinyağını bir kavanoza alın. İçerisine çekirdeği çıkarılan kayısıları ekleyin. Daha sonra kayısı çekirdeklerini ezin ve karışıma ekleyin. Blender yardımı ile karışımı ezmeye başlayın. İşlemi tamamladıktan sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve 15 gün boyunca günde bir saat olmak üzere güneş altında bekletin. 15 gün sonra ise süzgeçten geçirerek yağınızı kullanıma hazır bir hale getirin.