Kırmızı Lahananın Faydaları Nelerdir? Kırmızı Lahanada Hangi Vitaminler Var?

Zayıflamak isteyenlerden lezzetli salatalar yapmak isteyenlere kadar hemen herkes kırmızı lahanadan faydalanabilir. Birçok kişinin damak zevkine hitap eden kırmızı lahana ülkemizde daha çok mora çalan bir renkte bulunur. Yeşil lahana türünün bir başka çeşidi olan bu lahanalar kalorisinin düşük olması ile bilinir. Kırmızı lahana nelere iyi gelir sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Kırmızı Lahana Ne İşe Yarar?

Birçok yörede kırmızı lahana olarak bilinen ancak genelde rengi mora çalan lahana türü C vitamini yönünden son derece zengindir. Aynı zamanda sülfür minarelerini de içerisinde barındırır. Birçok Avrupa ülkesinde yemeği yapılarak tüketilse de Türkiye'de daha çok salata ve turşu olarak tüketilmektedir. Kırmızı lahana turşusu faydaları ise şunlardır:

İçeriğinde bulundurduğu K vitamini ile beyin fonksiyonlarına iyi gelir.

Düşük bir kalorisi olduğundan diyet listelerinin vazgeçilmezidir.

Antioksidan düzeyi son derece yüksektir.

Damar duvarlarının sertleşmesini önler.

Birçok damar hastalığından sizleri korur.

Kış aylarında üst solunum yolu hastalıklarından sizleri korur.

Suyu mide ülserinin tedavisinde destekleyicidir.

Yaprakları baş ağrısına iyi gelir.

Kırmızı Lahanada Hangi Vitaminler Var?

C vitamini deposu olarak bilinen kırmızı lahanada birçok vitamin bir arada bulunur. Bunun yanında sülfür bileşeni de bulunur. Bu bileşen sayesinde lahana sivilce ve akne izlerine oldukça iyi gelir. Aynı zamanda protein, karbonhidrat, yağ, lif ve sodyum da bulundurur. Kalsiyum, A vitamini, demir bakımından da zengin olduğu söylenebilir.

Kırmızı Lahana Nasıl Yenmeli?

Kırmızı lahanayı farklı şekillerde tüketebilirsiniz. En bilinen şekli salatalardır. Diğer salata malzemeleri ile birlikte ince ince kıyarsınız ve yemeklerin yanında yiyebilirsiniz. Bir diğer tüketme şekli turşu halidir. Yine incecik kıyarak sirkeli suda bir süre bekletir ve turşu olduktan sonra yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Kırmızı lahanayı aynı zamanda sarımsaklı yoğurt ile meze haline getirerek de kullanabilirsiniz. Bunların yanında çorbasını da yapabilirsiniz.