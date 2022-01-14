Kırmızı Turpun Faydaları Nelerdir? Kırmızı Turp Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Doktorlar, diyetisyenler ve daha pek çok sağlık uzmanı tarafından sıklıkla tüketilmesi önerilen turp, kökleri antik çağlara kadar uzanan sebzelerden biridir. Gerek garnitür gerek salata gerekse de direkt tüketilebilen kırmızı turp hangi hastalıklara iyi gelir birlikte inceleyelim.

Kırmızı Turp Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yemek sofralarına eşlik eden ve çoğu salata malzemesiyle uyum sağlayabilen kırmızı turp Ocak ayı itibariyle pek çok manavdan temin edebileceğiniz sebzelerden biridir. Çok eski çağlardan beri tüketilen ve tam bir sağlık deposu olarak görülen nasıl tüketilmelidir, yakından inceleyelim. C vitamini bakımından fazlasıyla zengin olduğu bilinen kırmızı turpun yeşil saplarıyla birlikte tüketilmesi öneriliyor. Keza bilindiği üzere yeşil kısımlarında bulunan C vitamini diğer kısımlarına oranla çok daha yüksek. Aynı zamanda içeriğinde bulunan yüksek lif oranıyla da diyetlerin vazgeçilmez sebzelerindendir.

Alanının en iyi doktorları kırmızı turpun ilk olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiriyor. Böylece soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara yakalanma riskiniz azalıyor. Lifli yapısıyla formunu korumak isteyenlerin tercih ettiği turp aynı zamanda mide ve bağırsak kanseri gibi ciddi rahatsızlıkların vücutta barınmasını da önlüyor. Folik asit nedeniyle DNA onarımına olumlu etkileri olduğu bilinen turp çeşitleri başta kalp kası olmak üzere farklı kas yapıların düzgün çalışmasına da fayda eder.

Kırmızı Turpun Faydaları Nelerdir?

İçinde A, C, K, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini barındıran kırmızı turp için çoğu diyetisyen açlık hissi yaşadığınızda dilimleyerek bol limonla tüketmenizi önerecektir. Kan şekerini düşürmediğinden kişilerde açlık hissinin geç oluşmasını destekler. Her gıda da olduğu gibi çok fazla tüketilmeden sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken kırmızı turpun faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

Bağışıklığı destekler: Kış aylarında sıklıkla rahatsızlanan, bir türlü grip gibi virüslerden kurtulamayan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kış aylarında sıklıkla rahatsızlanan, bir türlü grip gibi virüslerden kurtulamayan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak faaliyetlerine etki eder: Lif bakımından zengin olan kırmızı turp bağırsağın hızlı çalışmasından etkilidir. Bu nedenle sık kabızlık yaşayan kişiler düzenli olarak turp tüketebilirler.

Lif bakımından zengin olan kırmızı turp bağırsağın hızlı çalışmasından etkilidir. Bu nedenle sık kabızlık yaşayan kişiler düzenli olarak turp tüketebilirler. Kansere karşı kalkan görevi görür: Günümüz koşullarında sık rastlanan ve ciddi tedavi süreçleri olan kanser maalesef pek çok organda meydana gelebiliyor. Sağlıklı ve düzenli bir hayatla bu tarz hastalıklara savaş açmak mümkün. İşte bu noktada size destek olacak kırmızı turp içeriğindeki sülfürlü bileşenleri sayesinde kanseri önlemeye destek sebzelerdendir.

Günümüz koşullarında sık rastlanan ve ciddi tedavi süreçleri olan kanser maalesef pek çok organda meydana gelebiliyor. Sağlıklı ve düzenli bir hayatla bu tarz hastalıklara savaş açmak mümkün. İşte bu noktada size destek olacak kırmızı turp içeriğindeki sülfürlü bileşenleri sayesinde kanseri önlemeye destek sebzelerdendir. Form korumada kullanılır: Düşük kalorili bir sebze olduğu için diyetisyenlerin vazgeçilmezlerinden olduğu bilinen kırmızı turp tokluk hissi oluşumunda da etkilidir.

Düşük kalorili bir sebze olduğu için diyetisyenlerin vazgeçilmezlerinden olduğu bilinen kırmızı turp tokluk hissi oluşumunda da etkilidir. Kalp sağlığını olumlu etkiler: Bilim insanlarının yakından incelediği kırmızı turp potasyum içerdiği için kalpteki kan basıncını düşürmekte kullanılır. Aynı zamanda kolesterol değerlerini düşürdüğü için kalp sağlına olumlu etki eder.

Bilim insanlarının yakından incelediği kırmızı turp potasyum içerdiği için kalpteki kan basıncını düşürmekte kullanılır. Aynı zamanda kolesterol değerlerini düşürdüğü için kalp sağlına olumlu etki eder. Kırışıklıklarla savaşır: Yaş ilerlemesiyle gelişen cilt çizgileri ve kırışıklıklara etki ettiği biline kırmızı turp temiz, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için mutlaka tüketilmelidir. Çoğu güzellik uzmanının günde 1 adet orta boy olarak tüketin diye bahsettiği turp parlak ciltlerinde de ana malzemesidir.

Yaş ilerlemesiyle gelişen cilt çizgileri ve kırışıklıklara etki ettiği biline kırmızı turp temiz, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için mutlaka tüketilmelidir. Çoğu güzellik uzmanının günde 1 adet orta boy olarak tüketin diye bahsettiği turp parlak ciltlerinde de ana malzemesidir. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar: Karaciğeri yoran kötü alışkanlıklar, kirli hava gibi pek çok etken kişilerin karaciğerine etki eder. Lakin düzenli turp tüketimiyle karaciğerde eksilen antioksidanı yenileyebilirsiniz.

Karaciğeri yoran kötü alışkanlıklar, kirli hava gibi pek çok etken kişilerin karaciğerine etki eder. Lakin düzenli turp tüketimiyle karaciğerde eksilen antioksidanı yenileyebilirsiniz. Tiroit hastalıklarıyla savaşır: Turp doğal bir iyot deposudur. Vücuda yeterli miktarda girmeyen iyot genellikle guatr gibi rahatsızlıkların oluşmasına neden olur. Düzenli turp tüketerek bu tarz rahatsızlıklarla savaşabilirsiniz.

Kırmızı Turp Nasıl Yenir?

Diyet yapanların genellikle tuzsuz, dilimleyerek ara öğün olarak kullandığı turp aslında farklı çeşitlerde de tüketilebilir. Yeşil sap kısımlarıyla yenmesi önerilen turpun bu yeşil kısımları sebze çorbalarına ilave edilebiliyor. C vitamini bakımından oldukça zengin olan sap kısımlarını aynı zamanda ince dilimleyerek böreklerinize de iç harç olarak kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak kırmızı turpu yoğurtla birlikte yemeklerinize eşlik edecek şık bir meze haline de getirebilirsiniz.

Kırmızı Turpun Zararları Nelerdir?