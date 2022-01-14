Kozalak Macununun Faydaları Nelerdir? Kozalak Macunu Ne İşe Yarar?

Akciğer yanında vücudun birçok farklı ihtiyacına yanıt veren kozalak macunu zararlı toksinlerin yok edilmesinde etkilidir. Yüksek bir detoks etkisine sahip olan bu macun hastalıkların ve enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur. Kozalak macunu faydaları hakkında merak edilen her detayı yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Kozalak Macunu Ne İşe Yarar?

Akciğerlerin derinlemesine temizlenmesini sağlayan kozalak macunu kısa sürede vücudun kendini yenilemesine de destek verir. Kalp ve damar sağlığı üzerinde önemli faydaları bulunur. Aynı zamanda şu olumlu etkilerinden de bahsetmek mümkündür:

İçerisinde bulunan pinenler sayesinde tıkanmış kalp damarlarının açılmasına yardımcı olur.

Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

Kan akış hızının artış göstermesine yardımcı olur.

Zararlı maddelerin vücutta birikmiş kalıntılarının daha kolay atılmasına yardımcı olur.

Hücre içlerinde biriken zararlı atık ve plakların temizlenmesini sağlar.

Öksürük ve nefes darlığı gibi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sigara kullanımı sonrasında biriken katranın atılmasına destek verir.

Düzenli kullanımda sigara bırakma isteğini artırır.

Kozalak macununu şeker hastaları kullanabilir mi sorusuna ise evet kullanabilir şeklinde yanıt vermek mümkündür. Şeker hastalarına özel olarak üretilen kozalak macunu bulunmaktadır.

Kozalak Macunu Nasıl Yapılır?

Birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri olan kozalak macununun çam ağaçlarında bulunan taze kozaklardan yapılması gerekir. İşte Kozalak macununun yapılışı;

Macunu hazırlamaya başlamadan önce kozakları güzelce yıkayın.

Daha sonra derin bir kaba koyun ve içerisine su ekleyin.

Ertesi gün de kozakların suyunu süzün ve bir tencereye alın.

Sonrasında 6 bardak kaynatılmış suyu üzerine ekleyin ve 1,5 ya da 2 saat kadar kısık ateşte kaynatın.

Bu işlemi yaparken içerisine toz şeker ilavesi yapabilirsiniz.

Kıvama geldikten sonra altını kapatın ve oda sıcaklığı seviyesine gelene kadar bekletin.

Son işlem olarak ise karışımı tülbent yardımı ile süzün ve hazır hale getirin.

Kozalak Macunu Astıma İyi Gelir mi?

Astım, bronşit türündeki birçok hastalığın üzerinde tedavi edici etkilere sahiptir. Birçok astım hastası bu macunu belirli bir düzene kullanabilirler. Bağışıklık sistemi üzerinde çok iyi bir etkisi olduğu için özellikle enfeksiyon risklerine karşı koruyucudur.