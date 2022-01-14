Kükürtlü Sabunun Faydaları Nelerdir? Kükürtlü Sabun Ne İşe Yarar?

Kükürt yüzyıllardır tedavilerde kullanılan bir maddedir. Kükürtlü sabun ise özellikle geçmiş yıllarda cilt hastalıklarının ve uyuz hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilinir. İçeriğindeki antiseptik ve antibakteriyel özelliği de sivilcelerin kurutulmasında ve leke tedavisinde kullanılır. Ancak kükürtlü sabunun doktor tavsiyesi ile kullanılması gerekir.
Kükürtlü sabunun cilde ve saça faydalarını inceleyecek olursak;
Ancak kuru saç tipine sahip olan kişilerin kükürtlü sabun kullanması tavsiye edilmez. Çünkü kuru olan saçı daha fazla kurutabilir.
Kükürt sabunu çoğu dermatoloğun sorunlu ciltlere ve saç derisine önerdiği bir sabun çeşididir. Özellikle sivilce, leke ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Düzenli kükürt sabunu kullanımı ciltte bulunan fazla yağı arındıracağı ve antibakteriyel etkisi olması ile ciltteki ve derideki siyah noktaların azalmasına ve tekrar oluşmamasına yardımcı olur. Güzel bir kokusu olmasa da sabah ve akşam yüzü; duşta ise vücudu ve saçı kükürt sabunu ile yıkamak pek çok deri hastalığının önlenmesine yardımcı olur.
Kükürtlü sabun uyuz tedavisi için kullanılan ucuz, etkili ve kolay yollardan bir tanesidir. Kükürtlü sabun etkili olması ile günümüze kadar ulaşmış en eski uyuz ilacı olarak bilinir. Doğru kullanıldığı zaman toksisitesinin olmaması nedeni ile topikal kükürt uygulamalardan daha ziyade kükürtlü sabun kullanmak uyuz tedavisi için kontrollü bir seçenek olarak karşımıza çıkar.
Uyuz hastalığı kaşıntılı bir hastalıktır. Bu nedenle başka kaşıntılı hastalıkların tedavilerinde de kükürtlü sabun kullanılabilir. Kükürtlü sabunun uygulanması ise şu şekildedir: Duşta ıslak vücuda sabun köpürtülerek uygulanır, 5 dakika bekledikten sonra sabun artığı kalmayacak şekilde durulanır.