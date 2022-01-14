Kuru Fasulyenin Faydaları Nelerdir? Kuru Fasulyenin İçinde Hangi Vitaminler Bulunur?

Doyurucu olması, bol enerji vermesi ve içeriğinde bulunan proteinler nedeni ile en çok tüketilen gıdalar arasında kuru fasulye yer alır. Kırmızı et tüketmeyen bireyler için iyi bir protein tercihi olan kuru fasulyede en çok bulunan vitaminler A ve C vitaminidir. Ayrıca içerisinde bulunan yüksek kalsiyum ve potasyum sayesinde kemikler için önemli bir besin olarak karşımıza çıkar.

Kuru Fasulyenin Faydaları Nelerdir?

Kuru fasulye içeriğinde bulunan yüksek protein ve lif sayesinde metabolizmayı hızlandırır.

Bazı uzmanlara göre kuru fasulye içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sebebi ile kalp krizini engelleyici görev görür.

İçeriğinde bulunan yüksek protein ve kalsiyum nedeni ile yaşlanmaya bağlı kemik erimesini azaltır ayrıca kemiklere kalsiyum desteği sunarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Hücre yenilenmesinde görev alır. Hem ciltte bulunan hem de vücut içerisinde bulunan hasta hücrelerin onarılmasına yardımcı olur.

Romatizma ağrılarının dinmesine yardımcı olur.

Düzenli ve dikkatli tüketildiğinde kuru fasulye midede gelişebilen bir sorun olan tembellik sorununun önüne geçer.

Glisemik indeksinin düşük olması, yüksek lif içermesi nedeni ile şeker hastalığı riskini azaltır.

İçerisinde bulunan antioksidanlar sebebi ile sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok edilmesinde görev alır.

İçerisinde bulunan K vitamini sayesinde beyin fonksiyonlarında yardımcı olur. Daha güçlü bir hafıza için kuru fasulye tüketmek önemlidir.

Kuru fasulye içerisinde bulunan niasin maddesi migrene ve baş ağrılarına iyi gelir.

Bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Şişkinlik hissini azaltıcı etkisi bulunur.

İçerisinde bulunan lifler sayesinde uzun süre tokluk sağlar bu nedenle kilo vermeye yardımcı bir besindir.

Kuru fasulye böbreklerde bulunan taş ve kumun dökülmesine yardımcı olan bir besindir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonunun giderilmesinde önemli bir besindir.

Kuru Fasulyenin İçinde Hangi Vitaminler Var?

Besin değerlerini bakımından oldukça zengin bir besin olan kuru fasulyenin içerisinde bulunan vitaminler şu şekilde sıralanır:

A vitamini

B 6 vitamini

B 12 vitamini

C vitamini

D vitamini

E vitamini

K vitamini

Ayrıca vitaminlere ek olarak içerisinde bulunan mineraller de magnezyum, demiz, çinko, bakır, sodyum, potasyum ve kalsiyumdur.

Diyette Kuru Fasulye Yenir Mi?

Kuru fasulye içerisinde bulunan yüksek lif nedeni ile uzun süre tokluk hissi verir. Ayrıca yüksek lif bağırsakların düzenli ve daha hızlı çalışması açısından da önemlidir. Bu nedenler ve içerisinde yüksek protein bulundurması sebebi ile diyette kuru fasulye tüketilmesinin bir sakıncası bulunmaz. Ancak kuru fasulyenin tüketim miktarı ve birlikte tüketilecek yağ miktarı kuru fasulyenin diyette yer alıp almayacağını etkileyebilir.

Kuru Fasulyenin Zararları Nelerdir?

Kuru fasulyenin herhangi bir yan etkisi olduğu bilinmez. Ancak içerisinde bulunan oligosakkariti (bir şeker molekülü) mide ve ince bağırsaklar kolayca sindirilemez. Bu nedenle kuru fasulye mide ve bağırsaklarda şişkinlik ve gaz oluşturabilir. Kuru fasulyenin gaz yapmaması için pişirme sırasında kullanılabilecek yöntemler bulunur. Bu yöntemler sayesinde kuru fasulyenin yan etkisi olan gaz oluşumu azaltılabilir.

Sabah Aç Karnına Kuru Fasulye Yutmak Ne İşe Yarar?

Sabah aç karnına bir adet kuru fasulye yutmak, şeker hastaları için önerilen bir uygulamadır. Sabah aç karnına yutulan kuru fasulye, içeriğinde yer alan bir maddenin alfa-glikozidaz enzimini baskılayıcı özelliğe sahip olması sebebi ile karbonhidratların glikoza yıkılmasını engellemeye yardımcı olur. Bu sayede şekerin hızlı bir şekilde yükselmesi engellenmiş olur.