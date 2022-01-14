Kuru Fasulyenin Faydaları Nelerdir? Kuru Fasulyenin İçinde Hangi Vitaminler Bulunur?

Doyurucu olması, bol enerji vermesi ve içeriğinde bulunan proteinler nedeni ile en çok tüketilen gıdalar arasında kuru fasulye yer alır. Kırmızı et tüketmeyen bireyler için iyi bir protein tercihi olan kuru fasulyede en çok bulunan vitaminler A ve C vitaminidir. Ayrıca içerisinde bulunan yüksek kalsiyum ve potasyum sayesinde kemikler için önemli bir besin olarak karşımıza çıkar.
Besin değerlerini bakımından oldukça zengin bir besin olan kuru fasulyenin içerisinde bulunan vitaminler şu şekilde sıralanır:
Ayrıca vitaminlere ek olarak içerisinde bulunan mineraller de magnezyum, demiz, çinko, bakır, sodyum, potasyum ve kalsiyumdur.
Kuru fasulye içerisinde bulunan yüksek lif nedeni ile uzun süre tokluk hissi verir. Ayrıca yüksek lif bağırsakların düzenli ve daha hızlı çalışması açısından da önemlidir. Bu nedenler ve içerisinde yüksek protein bulundurması sebebi ile diyette kuru fasulye tüketilmesinin bir sakıncası bulunmaz. Ancak kuru fasulyenin tüketim miktarı ve birlikte tüketilecek yağ miktarı kuru fasulyenin diyette yer alıp almayacağını etkileyebilir.
Kuru fasulyenin herhangi bir yan etkisi olduğu bilinmez. Ancak içerisinde bulunan oligosakkariti (bir şeker molekülü) mide ve ince bağırsaklar kolayca sindirilemez. Bu nedenle kuru fasulye mide ve bağırsaklarda şişkinlik ve gaz oluşturabilir. Kuru fasulyenin gaz yapmaması için pişirme sırasında kullanılabilecek yöntemler bulunur. Bu yöntemler sayesinde kuru fasulyenin yan etkisi olan gaz oluşumu azaltılabilir.
Sabah aç karnına bir adet kuru fasulye yutmak, şeker hastaları için önerilen bir uygulamadır. Sabah aç karnına yutulan kuru fasulye, içeriğinde yer alan bir maddenin alfa-glikozidaz enzimini baskılayıcı özelliğe sahip olması sebebi ile karbonhidratların glikoza yıkılmasını engellemeye yardımcı olur. Bu sayede şekerin hızlı bir şekilde yükselmesi engellenmiş olur.