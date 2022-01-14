Kuyruk Yağının Faydaları Nelerdir? Kuyruk Yağını Dize Sarmak Ne İşe Yarar?

Kuyruk yağının faydaları saymakla bitmez ancak tüm yağlar hatta besinler gibi kuyruk yağı da gereğinden fazla tüketildiği takdirde kötü sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple kuyruk yağını ölçülü miktarlarda kullanmakta yarar vardır.

Kuyruk Yağı Nedir?

Yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırır.

Kuyruk Yağında D vitamini var mı?

Kuyruk yağı D vitamini bakımından zengin içeriğe sahiptir. Bu nedenle halsizlik, bitkinlik gibi hastalıklara karşı korurken metabolizmayı da hızlandırır. Romatizma gibi ağrılı hastalıklara oldukça iyi gelir. Bir dönem çıkan kuyruk yağının kolesterolü yükselttiği dedikodularına karşın araştırmalar yapılmış ve kuyruk yağının kalp, damar sağlığı, kolesterol gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği kanıtlanmıştır. Fakat tabii kuyruk yağı da sonuç olarak bir yağ çeşidi olduğu için çok fazla kullanıldığında kalp ve damar sağlığına karşı kötü sonuçlar doğurabilmesi olasıdır.

Kuyruk yağı saç, tırnak, cilt için çok besleyicidir. Vücuttaki kolajen seviyesine katkıda bulunan kuyruk yağı, canlılık ve parlaklık vererek vücudu hem içten hem de dıştan besler. Kuyruk yağı bağışıklık sistemine olumlu katkıda bulunarak, enfeksiyon ve iltihaplı rahatsızlıklara karşı korur. Kuyruk yağı kemik gelişimine, kas kütlesini arttırmada önemli rol oynar. Böylece kuyruk yağının dizlere faydası da oldukça fazladır.

Hatta koşu ve bisiklet sporu yapan kişilerin sıklıkla uyguladığı bir yöntem haline gelmiştir. Ayrıca, sırt, omuz ağrılarının yanı sıra bele kuyruk yağı sarmak ağrılardan kurtulmaya yardımcı olur.

Kuyruk Yağını Dize Sarmak Ne İşe Yarar?

Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine yüzde yüz katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder. Çok fazla spor yapıldığında ya da dizlerin uzun süre kıvrık biçimde kalması diz ağrıları yaşanabiliyor. Tarihte İbn-i Sina'nın bu yöntemi sıklıkla uyguladığı söylenmektedir.

Kuyruk yağının ağrıyan dize sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır. Tabii günümüzde bu tip ağrıların yaşandığı zaman doktor tavsiyelerine uyulması ve doktor önerilerine uyularak ilaç tedavisi uygulamak her açıdan fayda sağlayacaktır. Kısa süreli ağrılarda alternatif yöntemler denemek isteyen kişiler kuyruk yağını dize sarma yöntemini uygulayabilirler.

Kuyruk Yağı Nasıl Eritilir?

Kuyruk yağı hayvanın kuyruk bölgesinde yer alan etin yağı olduğu için katı formda olur. Kuyruk yağının erime noktası 38 derece olarak belirlenmiştir. Kuyruk yağını eritmek için yapmanız gerekenler ise şöyledir; Öncelikle kuyruk yağını kuşbaşı şeklinde doğrayın. Daha sonrasında bir tencerede aldığınız kuyruk yağını arada karıştırarak eşit derecede ısınmasını sağlayabilirsiniz. Bir süre sonra kuyruk yağı önce suyunu salacak ve ardından yağını bırakacaktır.

Kısık ya da orta ateşte eritmeye özen gösterdiğiniz kuyruk yağının eridikten sonra beyaz parçaları yağın içinde yüzebilir. Bu parçalar hayvanın kıkırdakları olduğu için yağın içinde daha fazla koku bırakmaması için bir kevgir yardımıyla tencereden almanızı tavsiye ederiz. Erittiğiniz kuyruk yağını dilerseniz ağrılı bölgeleriniz için dilerseniz de tüketmek için kullanabilirsiniz.