Magnezyumun Faydaları Nelerdir? Magnezyum Hangi Besinlerde Var?

Magnezyum eksikliği birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Kemik ve beyin gelişimi için önemli olan bu mineral eksikliğiyle de fazlalığıyla da sorun oluşmasını sağlar. Bu yazımızda en kıymetli minerallerimizden olan magnezyumdan bahsedeceğiz. Hangi besinlerde yer aldığından ve faydalarından söz edeceğiz. İyi okumalar.

Magnezyum Faydaları Nelerdir?

Kemik gelişimini destekler.

Kemik erimesini önler.

Diyabetten korur.

Kalp ve kas sağlığının korunmasında etkin rol oynar.

Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.

Kişiyi depresyondan korur.

Yüksek kan basıncını düşürür.

Magnezyum Ne İşe Yarar?

Magnezyum kemik ve beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Kandaki şeker miktarını kontrol eder. Kan basıncının dengelenmesini sağlar. Kas, sinir ve kemik fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Protein sentezi yapar.

Magnezyum Hangi Besinlerde Var?

Bitter çikolata

Muz

Haşhaş tohumu

Avokado

Yulaf ezmesi

Fıstık ezmesi

Hindistan cevizi

İncir

Karpuz

Fındık, badem, kayısı gibi kuruyemişler

Fasulye, bezelye, mercimek gibi baklagiller

Soya ürünleri

Kepekli tahıllar

Yoğurt, kefir

Ispanak, roka, pazı gibi koyu renkli sebzeler

Ton balığı

Domates, patlıcan gibi sebzeler

En İyi Magnezyum Takviyesi Nedir?

Başka ilaç kullanımından magnezyum eksikliği yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda hekiminiz magnezyum takviyeleri kullanmanızı tavsiye edebilir. Bunun içinde çeşitli ilaçlar, tabletler vardır.

En Çok Magnezyum İçeren Besinler Nelerdir?

Magnezyumun en yoğun olduğu besinler;