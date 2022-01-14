Makarnanın Faydaları Nelerdir? Hangi Makarna Daha Sağlıklı?

Dar vakitlerde, yorgun anlarda kurtarıcı olarak görünen makarna, doyurucu olmasıyla da biliniyor. Uygun fiyatıyla da cezbeden makarnanın çeşitli faydaları hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Makarnanın Faydaları Nelerdir?

Makarnanın içeriğinde vücut için gerekli olan vitamin ve mineraller bulunuyor. Ayrıca makarna kalsiyum ve fosfor açısından da zengin olarak biliniyor. Peki, makarna kilo aldırır mı?

Makarnanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kişiyi tok tutuyor.

Makarna yemek hazmı kolaylaştırıyor.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak cildin güzelleşmesini sağlıyor.

Kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı oluyor.

Metabolizmada hemen enerjiye dönüşüyor ve vücuda enerji sağlıyor.

Makarna sanılanın aksine kilo aldırmıyor. Hatta kepekli ya da tam buğday unundan yapılan makarnalar diyet listelerinde yer alabiliyor.

Protein ve aminoasit açısından zengin olduğu için kemik yapısının güçlenmesine yardımcı oluyor.

İçerdiği yağ bileşenleri ve linoleik yağ asidi sayesinde kolesterolü düşürücü etkiye sahip olmasıyla biliniyor.

İçeriğinde yer alan vitaminler ile kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor.

A, B1, B2 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, protein ve demir yönünden zengin bir temel besin kaynağı olarak geçiyor.

Makarna neredeyse her lezzet ile uyumlu olarak tüketilebiliyor.

Kalp ve damar kaynaklı hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor.

Makarnanın akşam saatlerinde yenmemesi de doğru olarak görülmüyor. Özellikle stres yaşıyorsanız, uykusuzluk problemi çekiyorsanız, menopozun ateş basmasından rahatsızsanız ya da adet öncesi sendromlardan şikâyetçi iseniz makarna tüketebilirsiniz. Bu durumlarda makarna yemek seratonin ve melatonin sentezini artıyor. Bu sayede kişiyi rahatlatıyor ve uyku kolaylaştırıcı bir etki gösteriyor.

Çölyak ve kolit hastaları, glüten hassasiyeti olan bireyler, bağırsak rahatsızlığı yaşayanlar tam pirinçten ya da karabuğdaydan yapılan makarnaları kolaylıkla tüketebiliyor. Bu makarnaların doğru pişirme tekniği ile hazırlanması gerekiyor. Tüketiminde ise öncesinde ya da sonrasında acımsı tadı olan sebzeler kullanılması rahatlatıcı bir etki yaratıyor.

Makarnanın Zararları Nelerdir?

Makarnanın yanlış pişirme teknikleri ile hazırlanması, insan sağlığı için zarar teşkil ediyor. Bu nedenle doğru şekilde pişirmek büyük önem taşıyor. Peki, makarnanın yanlış pişirilmesi ne demek?

Her yemekte olduğu gibi makarna porsiyonlarında da aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Makarna aşırı tüketildiğinde kilo alımına neden olabiliyor.

Makarna yüksek kalorili soslar, yağlı peynirler, tavuk ve et parçaları ile yapıldığında kilo alımına neden olabiliyor.

Makarnanın İçindekiler Nelerdir?

Makarnanın içeriğinde yoğun miktarda vitamin ve mineral bulunuyor. A, B1, B2 vitaminlerinin yanı sıra demir açısından da zengin olan makarnanın besin değerlerinin yüksek olduğu biliniyor. Kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein de makarnanın içeriğinde yer alıyor. Makarnanın yağ ve sodyum oranı düşük olması sayesinde kolesterol riskini ortadan kaldırıyor. Buğdaydan üretilmiş irmik ve su karışımından elde edilen makarna, kompleks karbonhidratlar grubunda yer alıyor.

Hangi Makarna Daha Sağlıklı?

Hangi makarnanın daha sağlıklı olduğu genellikle pişirme durumuna göre belirlense de dikkat edebileceğiniz bazı unsurlar bulunuyor. Örneğin sert durum buğdayından üretilmiş makarnaları tercih etmeniz gerekiyor. Makarnanın şeklinin bronz kalıplarda verilmiş olması, kalitesinin artırılmasına yardımcı oluyor. Makarnayı uzun süre pişirmemeye de dikkat edebilirsiniz. Dişe gelir sertlikte pişirilen makarnanın glisemi endeksi daha düşük oluyor.