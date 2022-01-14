Matcha Çayının Faydaları Nelerdir? Matcha Çayı Nasıl Yapılır, Demlenir?

Kaliteli bir yeşil çay çeşidi olan matcha çayının; içeriğinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Bu faydaları arasında yaşlanma karşıtı ektisi olması, anti kanserojen etkisi olması ve kilo vermeye yardımcı olması yer alır.
Klasik matcha çayının yapımı oldukça basittir. Matcha çayının yapımı için gerekli malzemeler yalnızca 1 çay kaşığı matcha tozu ve 1 fincan sıcak su olarak karşımıza çıkar. Matcha tozu, bir kaşık yardımı ile süzgeçten ezerek kase içine eklenir. Bir fincan sıcak suyun yarısını kasede bulunan toz matcha çayı üzerine dökülür. Bambu bir fırça yardımı ile yoğum kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Daha sonra kalan sıcak su matcha karışımına dökülür. Fırça yardımıyla üzeri köpük olana kadar çırpılır. Daha sonra çay servis için fincana alınır.
Matcha çayının tok karına içilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak matcha çayı iştah kapatmak için içiliyorsa yemekten 1 saat önce de içilebilmektedir. Matcha çayı, gün içerisinde en fazla 2 fincan olarak içilmelidir. Matcha çayının bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir bu nedenle dikkatli ve doğru şekilde içilmesi gerekmektedir.
Matcha, yeşil çay gibi camellia sinesis bitkisinden üretilen ancak farklı şekillerde yetiştirilen bir bitkinin tozuna verilen isimdir. Bu bitkiyi yetiştiren çiftçiler hasattan 20-30 gün öncesinde çay bitkilerinin üzerini direkt güneş ışığından korumak için örterek matcha yetiştirir. Bu uygulama klorofil miktarını arttırması nedeniyle bitkiye daha koyu yeşil bir renk verir. Çay yaprakları toplanır, sapları ve damarları çıkarılır ve kalan yapraklar matcha olarak bilinen ince bir toz haline getirilir. Bu toz sıcak su ile buluştuğunda ise matcha çayı elde edilmiş olur.