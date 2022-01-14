Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Menengiç Faydaları Nelerdir? Menengiç Nasıl Tüketilir, Zayıflatır Mı?
Giriş Tarihi: 14.1.2022 10:26 Son Güncelleme: 14.1.2022 10:26

Menengiç Faydaları Nelerdir? Menengiç Nasıl Tüketilir, Zayıflatır Mı?

Menengiç Faydaları Nelerdir? Menengiç Nasıl Tüketilir, Zayıflatır Mı?

Bıttım ve yaban fıstığı olarak da bilinen menengiç Akdeniz bölgesinde yetişen yabani bir bitkidir. Şifa kaynağı olmasından dolayı yağı, kahvesi, sabunu gibi çeşitli versiyonları bulunmuştur. Özellikle kahvesi en çok tüketilen halidir. Türk kahvesine göre daha yumuşak bir tada sahip olan menengiç kahvesi vücudu yaşlanma ve kanserden korumaktadır. Bunu yanında kilo vermek isteyenlerin de bir numaralı içeceği olmuştur. Tokluk hissi ve içinde barındırdığı yoğun proteinle kişilerin kilo verme sürecini hızlandırır.

Menengiç bitkisinin dallarındaki reçineden elde edilen sakızı bal ile karıştırıp tükettiğinde böbreklere faydalıdır. Bunun dışında yaprağı çay olarak bile kullanılmaktadır. Etki alanı ve kullanım çeşitliliği yoğun olan şifa kaynağımız menengiç bugünkü yazımızın konusudur. İyi okumalar dileriz.

Menengiç Faydaları Nelerdir?

  • Öksürük ve nefes darlığına iyi gelir.
  • Ciltteki yaraları iyileştirir.
  • Mide ağrısına iyi gelir.
  • Kalp yetmezliği riskini minimum seviyeye indirir.
  • Ayak terlemesini önler.

Menengiç Nasıl Tüketilir?

Menengiç bitkisinin kendine has bir tadı vardır. Hem lezzetli hem de farklıdır. Kuruyemiş olarak da yenilebilmektedir, öğütülüp kahve halini alması ve sütle pişirilmesiyle de tüketilebilir.

Menengiç Ne İşe Yarar?

Kışın düzenli tüketildiğinde üst solunum rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Solunum yollarının iyileşmesinde işe yarar. Mide ağrılarında, böbrek taşı düşürmede menengiç işe yaramaktadır.

Menengiç Zayıflatır Mı?

Menengiç bitkisinin öğütülmesiyle kahve hali oluşturulur. Bu da zayıflamak isteyenlerin tükettiği kilo vermeye yarayan bir besindir. Protein bakımından zengindir ve içerisindeki E vitaminiyle tokluk hissi oluşmasına neden olur.

Menengiçte Hangi Vitaminler Var?

Menengiçte A ve C vitaminleri bulunmaktadır. Farklı formatlar almasıyla içerisindeki vitaminlerde de farklılıklar görülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Menengiç Faydaları Nelerdir? Menengiç Nasıl Tüketilir, Zayıflatır Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA