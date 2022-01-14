Menengiç Yağının Faydaları Nelerdir? Menengiç Yağı Saça Ve Cilde İyi Gelir Mi?

Şüphesiz günümüzde doğal bitkisel ürünlerin faydaları daha çok araştırılmakta ve daha güvenilir bulunmaktadır. Bu yazımızda şifa kaynağı olup çoğu derde deva olan menengiç yağından detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. İyi okumalar dileriz.
Menengiç yağı ciltteki kusurların giderilmesinde, saçın daha geç beyazlamasında, regl dönemlerinin düzene girmesinde ve o dönemki karın ağrılarının geçmesinde işe yarar. Kilo almak isteyen insanın iştahının açılması ve kilo almasında işe yarar.
Kullanım şekline göre farklılık gösterir. İştah kapatması ya da boğazın temizlenmesi için kullanılırsa bir suya damlatılarak içilmelidir. Yüze uygulanacağında bir pamuk yardımıyla sıkıntılı bölgeye uygulanmalıdır. Karın ağrısı, selülitlerin azalması ve ayak kokusunun giderilmesi için kullanılacaksa da masaj yaparak uygulanmaktadır.