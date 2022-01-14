Mürdüm Eriği Faydaları Nelerdir? Mürdüm Eriği Neye İyi Gelir, Kilo Verdirir Mi?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte raflarda yerini alan mürdüm eriği, çok sevilen meyvelerden birisidir. Tazeyken mor rengine sahip olan ve olgunlaştığında sararan bu tatlı-ekşi meyve, aynı zamanda etli bir yapıya sahiptir. İnsan sağlığında büyük öneme sahip bu meyvenin taze tüketilmesi önerilir. Antioksidan özelliği sayesinde birçok sağlık problemine iyi gelen mürdüm eriği yaz aylarından sonra tüketilir.

Mürdüm Eriği Faydaları Nelerdir?

Kan şekerini dengeleyen mürdüm eriğinin bilinmeyen pek çok faydası vardır. Antioksidan yapısı sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve ödem attırır. Metabolizmayı da hızlandıran bu sağlıklı erik, sindirim sistemindeki parazitleri temizler. Diyet listelerinde ara öğün meyvesi olan mürdüm eriği, kabızlık problemine de yardımcı olur. Bu meyvenin idrar söktürücü özelliği de vardır. İçerisindeki C vitamini, enfeksiyonlarla mücadele etme noktasında büyük öneme sahiptir. Regl düzenleyici etkisinin yanı sıra, mürdüm eriğinin kurusu Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde ilk sıralardadır. Aynı zamanda vücut direncini arttıran mürdüm eriği, böbrek ve romatizmaya bağlı sorunların çözümünde etkilidir.

Mürdüm Eriği Neye İyi Gelir?

Mürdüm eriği insan vücudunun daha dinç ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Antioksidan açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olması, hastalıkların önüne geçer. Kemiklerin güçlenmesinde fayda sağlayan mürdüm eriği, osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmaktadır. İdrar söktürücü özelliği vardır ve vücudun ödem atmasına yardımcı olur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Mürdüm eriği mutluluk hormonlarının daha çok salgılanmasını sağlar ve kişiyi zinde tutar. Düzenli kullanımı, anemi ve kansızlık hastalıklarının önüne geçer. Bunların yanı sıra mürdüm eriği karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Mürdüm Eriği Kilo Verdirir Mi?

Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan mürdüm eriğinin vücut sağlığına pek çok faydası vardır. Mürdüm eriği vücudun yeniden yapılanmasını sağladığı için, diyet listenizde mutlaka bulunmalıdır. Düşük kalorisi sayesinde sıklıkla doktorların hastalarına önerdiği bilinmektedir. Sindirim sistemini güçlendiren ve metabolizmayı hızlandıran bu erik, şişkinliği, kabızlığı ve gaz oluşumunu önlüyor. Mürdüm eriği, sağlıklı kilo verme yöntemlerinde tüketilmesi gereken besinler arasındadır. Ödem attırıcı özelliği de vücuttaki şişkinliklerin önüne geçiyor.

Mürdüm Eriği Bağırsakları Çalıştırır Mı?

C vitamini açısından zengin mürdüm eriğinin bağırsakları çalıştırdığı bilinmektedir. Sindirime katkısı olan bu erik, mide ve bağırsakları çalıştırır. Böylece bağırsak problemlerinin önüne geçer. İshal ve kabızlık problemlerinde kişi, mutlaka mürdüm eriği tüketmelidir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerde oluşan taş, kum ve iltihapların tedavisinde de son derece etkilidir.

Mürdüm Eriğinde Hangi Vitaminler Var?

Zengin bir içeriğe sahip mürdüm eriği çeşitli hastalıkların oluşumunu engelleyerek kişiyi zinde tutuyor. Besin değerleri bakımından zengin bu meyve fazla miktarda potasyum içerir. Kalsiyum, demir oranlarının da fazla olması, kişinin bağışıklık sistemini güçlü tutmakta ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra fazla A vitamini, C vitamini ve B12 vitaminleriyle zengin mürdüm eriği, kan şekerini düzenliyor.

Mürdüm Eriği Ne İşe Yarar?

Çeşitli hastalıkların önüne geçen mürdüm eriği, bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun daha kuvvetli ve dinç olmasını sağlayarak, mevcut hastalığın hafiflemesine yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırarak kabızlık gibi problemlerin çözümünde büyük rol oynar. Kansere karşı koruyucu etkisi olan bu erik, bu sebeple muhakkak tüketilmelidir.