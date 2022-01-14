Papatya Yağının Faydaları Nelerdir? Papatya Yağı Nasıl Yapılır?

Her evde bulunması gereken yağlardan bir tanesi papatyadır. Özellikle sakinleştirici etkisinin bulunması ile bedensel yorgunluğun yanında zihinsel yorgunluğa da iyi gelir. Aynı zamanda saç ve cilt bakımında da önemli yer kaplayan papatya yağının en büyük etkilerinden bir tanesi hücre yenilenmesini desteklemesidir. Bu özelliği nedeni ile yaşlanma karşıtı ve sarkma önleyici olarak bilinir.

Papatya Yağının Faydaları Nelerdir?

Papatya yağı tatlı aroması insanın sakinleşmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

Ağrıları dindirici özelliği bulunur. Eski zamanlarda doğum zaman kadınların doğum sancılarını azaltmak amacı ile papatya yağı kullanılmaktaydı.

Gastrointestinal sorunlar, ishal, kabızlık ve mide problemlerinin çözülmesinde etkilidir.

Sindirim gücünü arttırır. Gaz ve şişkinlik problemlerine iyi geldiği bilinir.

Antiseptik özelliğinin bulunması nedeniyle bağırsakta bulunan zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engeller ve bağırsak hastalıklarından korur.

Siyatik kaynaklı ağrıların geçirilmesinde ısıtılan papatya yağı ile masaj yapmak oldukça etkilidir.

Regl ve regl öncesi dönemi yaşanan sancı ve ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.

Papatya yağı doğal bir regl söktürücüdür.

Solunum yolu hastalıklarında daha rahat bir şekilde nefes almak için papatya yağı kullanılır.

Dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerin odaklanmasına yardımcı olur.

Papatya Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Saçların beslenmesine yardımcı olur bu sayede daha sağlıklı ve parlak saçlar elde edilir.

Kırıkların oluşumunu önler, sağların daha pürüzsüz gözükmesini sağlar.

Kepeklenmenin önüne geçer.

Saç uzamasını hızlandırır.

Papatya yağı boyalı saçların boyasını akıtacağından saç rengini bir ton açabilir.

Papatya Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Papatya yağı hücre yenilenmesine önemli bir rol oynar bu nedenle ciltteki kırışıkların azalmasına yardımcı olur ve cilt sarkması gibi durumları önler.

Sivilce oluşumunu azaltır.

Düzenli kullanımda sivilce ve cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.

Faydaları nedeni ile temiz ve parlak bir cilt sunar.

İçeriğinde bulunan E vitamini yardımı ile papatya yağı cildin ihtiyacı olan nemi karşılar.

Nemlendirme özelliği ile dirsek ve topuk çatlaklarının azaltılmasına yardımcı olur.

Deride oluşan iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

Papatya Yağı Ne İşe Yarar?

Papatya yağı, özellikle saç ve cilt bakımında kullanılan bir yağ çeşididir. Papatya yağı; kepek önlemede, saça parlaklık vermede, saçı nemlendirmede ve saçın uzamasını sağlamada kullanılır. Ayrıca sivilce izlerinin ve cilt lekelerinin yok edilmesinde de aktif olarak kullanılan bir yağ çeşididir.

Papatya Yağı Nasıl Yapılır?

Papatya yağı yapımı için gereken malzemeler şunlardır: 1 su bardağı zeytinyağı, 1 poşet papatya.

Yapımı ise şu şekildedir:

Orta boy bir cam kavanozun içerisine papatyalar ince parçalara ayırılarak atılır.

Papatyanın üzerine 1 bardak zeytinyağı eklenir ve karıştırılır.

Sonrasında bir miktar su eklenerek kavanozun ağzı kapatılır.

Cam kavanoz güneş ışığı alan bir yere konulur ve 15 gün boyunca beklenir.

15 gün sonunda kavanoz sıcak suyun içerisine konulur ve ısıtılır.

Isınan yağ süzülerek başka bir kabın içerisine aktarılır. Bu işlemden sonra papatya yağı kullanıma hazırdır.

Papatya Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Eğer papatya yağı ele uygulanacaksa ele direkt damlatılarak yayılması yeterlidir. Yüze uygulanması sırasında papatya yağı bir pamuk üzerine damlatılıp sonrasında ise dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulanmalıdır.