Sarımsaklı Sütün Faydaları Nelerdir? Sarımsaklı Süt Nasıl Yapılır?

Ülkemizde özellikle Kastamonu ilinde yetişen sarımsak, içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde doğal bir antibiyotik olarak bilinir. Uzmanların sıkça tüketilmesini önerdiği sarımsak, süt ile buluştuğunda pek çok sağlık problemine iyi gelir. Özellikle öksürük, astım ve zatürre gibi solunum hastalıklarının tedavisi sırasında sarımsaklı süt oldukça sık kullanılır.

Sarımsaklı Sütün Faydaları Nelerdir?

Günde bir bardak sarımsaklı süt içmenin vücuda sağladığı yararlar şunlardır:

Kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve pıhtı oluşumunu azaltır.

Özellikle kış mevsiminde karşılaşılan grip, soğuk algınlığı, zatürre gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Ayrıca bu hastalıklara yakalanıldığında sarımsaklı süt kürü içilerek daha kolay ve çabuk bir şekilde iyileşmek mümkündür.

Gece yatmadan önce içilen sarımsaklı süt daha kolay uykuya dalınmasını ve derin bir uyku çekilmesini sağlar.

Aknelerin oluşumunu önler ve giderir.

Sivilce ve diğer cilt lekelerinin görünümünü azaltır.

Saç tellerini onarır ve besler.

Kepek oluşumunu önler.

Karaciğeri temizler ve karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Karaciğer yetmezliği ve karaciğer hastalığında destekleyici tedavi olarak kullanılabilir.

Sarımsaklı süt eklem ve kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

Kireçlenme ile oluşan ağrıların giderilmesine ve kireçlemenin azalmasında etkilidir.

İçeriğindeki etkin maddeler nedeniyle vücutta bulunan ödemin atılmasına yardımcı olur.

Bağırsaklarda yaşayan parazitlerin atılmasını sağlar.

Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.

Kadınlarda bulunan yumurtalık kistlerinin tedavisinde kullanılır.

Akciğer hastalıklarının oluşumunu önler.

Özellikle öksürüğün giderilmesinde, astımda ve alerjik nezlede oldukça etkilidir.

Ancak sarımsaklı sütü hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler içmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır. Ayrıca günde 2 bardaktan fazla sarımsaklı süt içilmemesi önerilir.

Sarımsaklı Süt Nasıl Yapılır?

Pek çok faydası bulunan sarımsaklı süt tarifi için gerekli malzemeler yalnızca 500 ml süt ve 6- 7 diş sarımsaktır.

Yapılışı:

Öncelikle işe 500 ml sütü ocağa alıp kaynatmak ile başlanır.

Kaynamış süt ocaktan alınır ve üzerine doğranmış olan sarımsaklar ilave edilir.

Karışımın üzeri kapatılır, demlenmesi ve ılıması beklenir.

Sütü süzüp içerisindeki sarımsaklar ayıklanır.

Daha sonra sarımsaklı süt kürü soğumadan içilir.

İsteğe göre içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave edilebilir. Bal bu kürün daha kolay içilmesini sağlayacaktır.

Sarımsaklı Süt Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Kaynamış olan süte sarımsakların atılması ve demlenmesi ile yapılan sarımsaklı sütün en büyük faydalarından biri kuru öksürüğe iyi gelmesidir. İçerisindeki sarımsaklar neredeyse bir antibiyotik özelliği gösterdiğinden sarımsaklı süt içmek hem kuru öksürüğe hem boğaz ağrısına iyi gelir. Ayrıca astım hastalığı bulunan kişilerde karşılaşılan ataklara da sarımsaklı süt iyi gelmektedir.

Bebeklere Sarımsaklı Süt Verilir Mi?

Sarımsak 6 aylık bebeklerin ek gıdalarına konulabilecek bir yiyecektir. Bu neden ile sarımsaklı süt 6 aydan daha küçük bebeklere verilmez. Ancak 6 aydan büyük bebeklere sarımsaklı süt verilmesi konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Bu nedenle bebeklere ve çocuklara sarımsaklı süt vermeden mutlaka bir doktora danışılması, doktorun verdiği karara göre hareket edilmesi gerekir.