Sedef Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Sedef Taşı Ne İşe Yarar?

Sedef taşı, birçok hastalığın tedavisinde, taşı kullanan kişilere yardımcı olur. Fakat tanı her zaman doktor tarafından konmalı, hastalığın tedavisi de doktor tarafından hastaya söylenmelidir. Kişi, Sedef taşının hiçbir hastalığın kesin tedavisi olmadığını bilmelidir. Sedef taşı, hastalıklarla mücadele eden kişilere motivasyon verir, aynı zamanda çoğu faydalı etkisiyle de tedavide yardımcı bir rol oynar. Fakat asla tedaviyi tek başına yapmaz, böyle bir özelliği yoktur.

Sedef Taşı Faydaları Nelerdir?

Sedef taşı, göz alıcı bir güzelliğe sahip olduğu için ve bir sürü faydası olduğu için yaygın olarak tercih edilen taşlardan bir tanesidir. Eski zamanlardan beri süs eşyalarında, takılarda bol bol kullanımı vardır. Sedef taşının bu popülerliğini bilen hemen herkes sedef taşı ne işe yarar? Merak ediyor. Sizler için sedef taşının faydalarını sıraladık.

Sedef taşı, kullanan kişiye zihin açıklığı verir. Konstantrasyonu arttırır.

Dikkat eksikliğini aşmada etkilidir.

Kalp ritmi ile kan dolaşımını düzenler.

Vücutta bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Açık yaraların çok daha çabuk kapanmasını sağlayarak iyileştirir.

Göz rahatsızlıklarında koruyucu ve iyileştirici bir etkisi vardır.

Hastalıklara karşı şifalı ve koruyucudur.

Üreme organlarının sağlığına olumlu yönde katkıda bulur ve gebe kalmayı destekleyici etkisi vardır.

Kemik erimesi gibi yaygın kemik hastalıklarına karşı kişiye yardımcı olur, tedavisini kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Hiperaktivite problemi olan kişilere iyi gelir. Etkilidir.

Kan pıhtılaşması probleminden muzdarip olanlara iyi gelir.

Cilt için iyi yönde etkileri vardır. Sedef taşı, özellikle deri rahatsızlıklarına iyi gelir.

Çocuklarda fiziksel gelişimi ve büyümeyi destekler.

Vertigo ile migren türü hastalıklarda hafifletici etkileri bulunur.

Sedef Taşı Özellikleri Nelerdir?

Sedef taşı gerçekten de çok hoş ve gösterişlidir. Kral ve kraliçelere layık denecek türden yapısı ile parlak bir görüntüye sahiptir. Aynı zamanda belirli aralıklarla cilalanarak daha da parlak bir görüntü elde edilebilir. Parlaklığı, takı ve süs eşyalarının yapımında da sıkça tercih edilmesine neden olmaktadır.

Sedef taşının sertlik oranı 3 ile 4 arasındadır. Bu sebeple hassas bir yapısı vardır diyebiliriz. Sedef taşının bu hassas özelliği nedeniyle bu taşa hassas davranmakta fayda vardır. Organik kökenli sedef taşı, okyanuslardan ve denizlerden çıkartılır. Fakat bazen de fosil kalıntısı olarak karada da bulunur.

Karada ve denizde bulunabilmesi, Sedef taşını ender rastlanan bir tür hale getirmektedir. Sedef taşı, oldukça kıymetli bir taştır. Bu sebeple takı ve mücevher yapımlarında sık sık kullanılır. Bunun yanında işlenmesinden sonra meydana gelen parlak görüntüsü, süs eşyası yapılırken favori taşlardan bir tanesi olmasını sağlamıştır.

Hoş görüntüsüyle birlikte, birbirinden farklı faydası da olan Sedef taşı, kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar. Bunun yanında da rahatsızlığı bulunan ve tedavi alan kişilere moral motivasyon anlamında iyi gelecektir. Artı olarak tedavinin daha kolay, sancısız ve şifalı geçmesine büyük oranda yardımcı olacaktır.

Sedef Taşı Anlamı Nedir?

Sedef taşı organik kökenli taşlardan biridir. Sedef taşı, salyangoz, istiridye ve midye gibi deniz canlılarının kabuk bölümünde bulunur. Bu sebeple sedef taşının diğer adı "İnci Annesi" yani "Mother of Pearl"dir. Sedef ismi ise, incinin yetiştiği kabuğun için kaplaması dolayıyla, bir nevi ona annelik yapmasından gelmektedir. Bu özelliği sebebiyle de bu isim konmuştur.

Gerçek Sedef Taşı Nasıl Anlaşılır?

Yalnızca bakarak bir sedef taşının gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak hiç kolay değildir. Piyasada sayısız imitasyon bulunmakta. Bu nedenle bu imitasyonlar ucuz boya ile boyanarak sedef taşı görüntüsüne kavuşturulur ve bunu açığa çıkartmak mümkündür. Bir çakmak aracılığıyla taşı ısıtınız. Eğer Sedef taşı diye tanıtılan taş sahteyse, ucuz boyası damla damla akacaktır. Fakat çakmakla ısıttığınız halde boya akmıyorsa, aşırı fazla ateşte tutmanız taşa zarar verebilir. Çok uzun süre sıcaklığa maruz bırakmamakta fayda var.

Sedef Taşı Nasıl Temizlenir?

Sedef taşını temizlemek için birden çok yöntem vardır.